벤틀리, 6% 감원 추진…실적 악화에 비용 절감 나서

애스턴마틴과 포르셰에 이어 벤틀리도 비용 절감에 나선다. 미국 관세 정책과 중국 수요 둔화, 전기차 시장 불확실성 속에 실적이 악화한 영향이다.

17일(현지시간) 벤틀리는 약 275개의 직무를 없앨 계획이라고 밝혔다. 이는 전체 인력의 약 6%에 해당한다. 최대 150명을 감원하고 공석인 자리는 충원하지 않는 방식으로 이뤄진다.

벤틀리는 지난해 영업이익 2억1600만유로(약 3708억원)를 기록했다. 전년 대비 42% 감소다. 폭스바겐그룹의 전략 결정에 따른 일회성 비용이 반영된 영향이다.

프랭크-슈테펜 월리서 벤틀리 최고경영자(CEO)는 자동차 산업이 전반적으로 압박을 받고 있으며 비용 관리가 핵심 과제로 떠올랐다고 밝혔다.

또한 벤틀리는 전기차 출시 계획을 축소하고 있다. 전기차 수요 확대가 부진한 데 따른 것이다. 공격적인 전동화 로드맵도 사실상 후퇴했다. 전기차만 판매하겠다는 목표 시점을 2030년에서 2035년으로 늦췄다. 또한 2035년까지 플러그인 하이브리드 차량 판매를 이어가겠다는 방침이다.

전 세계 자동차 제조사들은 미국의 급격한 정책 변화 이후 전기차 계획을 축소했다. 이러한 변화로 지난 1년간 글로벌 자동차 산업은 최소 650억달러 이상의 비용을 치른 것으로 나타났다고 파이낸셜타임스(FT)는 전했다.

AD

벤틀리와 마찬가지로 다른 럭셔리 자동차 업체들도 인원 감축 등 비용 절감에 나서고 있다. 애스턴마틴은 손실 증가로 전 세계 인력을 최대 20%까지 줄일 계획이라고 밝혔다. 포르셰 역시 비용 절감을 위한 조직 효율화에 나서고 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>