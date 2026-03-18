벤틀리, 6% 감원 추진…실적 악화에 비용 절감 나서
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애스턴마틴과 포르셰에 이어 벤틀리도 비용 절감에 나선다. 미국 관세 정책과 중국 수요 둔화, 전기차 시장 불확실성 속에 실적이 악화한 영향이다.
17일(현지시간) 벤틀리는 약 275개의 직무를 없앨 계획이라고 밝혔다. 이는 전체 인력의 약 6%에 해당한다. 최대 150명을 감원하고 공석인 자리는 충원하지 않는 방식으로 이뤄진다.
벤틀리는 지난해 영업이익 2억1600만유로(약 3708억원)를 기록했다. 전년 대비 42% 감소다. 폭스바겐그룹의 전략 결정에 따른 일회성 비용이 반영된 영향이다.
프랭크-슈테펜 월리서 벤틀리 최고경영자(CEO)는 자동차 산업이 전반적으로 압박을 받고 있으며 비용 관리가 핵심 과제로 떠올랐다고 밝혔다.
또한 벤틀리는 전기차 출시 계획을 축소하고 있다. 전기차 수요 확대가 부진한 데 따른 것이다. 공격적인 전동화 로드맵도 사실상 후퇴했다. 전기차만 판매하겠다는 목표 시점을 2030년에서 2035년으로 늦췄다. 또한 2035년까지 플러그인 하이브리드 차량 판매를 이어가겠다는 방침이다.
전 세계 자동차 제조사들은 미국의 급격한 정책 변화 이후 전기차 계획을 축소했다. 이러한 변화로 지난 1년간 글로벌 자동차 산업은 최소 650억달러 이상의 비용을 치른 것으로 나타났다고 파이낸셜타임스(FT)는 전했다.
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벤틀리와 마찬가지로 다른 럭셔리 자동차 업체들도 인원 감축 등 비용 절감에 나서고 있다. 애스턴마틴은 손실 증가로 전 세계 인력을 최대 20%까지 줄일 계획이라고 밝혔다. 포르셰 역시 비용 절감을 위한 조직 효율화에 나서고 있다.
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