동아대, 80주년 새 교육관 첫삽… 미래캠퍼스 본격화

지상 7층 규모 기념교육관 착공… 첨단 교육·연구 인프라 구축 기대

동아대학교가 개교 80주년을 앞두고 캠퍼스 인프라 혁신의 핵심이 될 '개교 80주년 기념교육관(가칭)' 신축 공사를 시작했다.

동아대는 지난 17일 승학캠퍼스 뉴턴공원 내 신축 부지에서 기공식을 열고 본격적인 건립에 들어갔다고 18일 밝혔다. 이날 행사에는 정휘위 학교법인 동아학숙 이사장과 이해우 총장, 신정택 총동문회장, 동아학숙 이사진을 비롯해 건설 관계자와 대학 구성원 등 30여 명이 참석해 첫 삽을 떴다.

기공식은 권태정 건설관리본부장의 공사 개요 및 경과 보고를 시작으로 총장 식사, 총동문회장 축사, 기념촬영 등의 순으로 진행됐다.

이번에 착공한 기념교육관은 지하 2층, 지상 7층 규모로 조성된다. 건축면적 3712.36㎡, 연면적 1만8925.01㎡에 달하며 총사업비 약 520억원이 투입된다. 완공은 2028년 4월을 목표로 하고 있다.

건물에는 첨단 교육·연구시설이 들어서고, 187대 규모의 주차 공간도 함께 마련돼 교내 주차난 해소와 학생 편의 향상에 기여할 것으로 기대된다.

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이해우 총장은 "구성원들의 노력으로 대학 경쟁력이 크게 향상되고 있다"며 "이번 기념교육관 착공이 80주년을 넘어 100년 대학으로 도약하는 새로운 출발점이 되길 기대한다"고 말했다.

신정택 총동문회장은 "새 교육관은 후배들이 더 큰 세상을 준비하는 미래 인재 양성의 요람이 될 것"이라며 "동문도 모교 발전을 위해 든든한 버팀목이 되겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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