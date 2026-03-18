GS건설, AI 기반 화재감지 CCTV 성능 평가…지하 주차장 화재 대응 강화

GS건설은 아파트 지하 주차장 화재에 효과적으로 대응하기 위한 인공지능(AI) 기반 화재 감지 폐쇄회로(CC)TV 기술을 고도화, 상용화 준비에 들어간다고 18일 밝혔다.

GS건설은 전기차 보급과 함께 증가하는 화재에 대응하기 위해 공동주택 지하 주차장에 AI를 활용한 화재 감지 CCTV 기술을 도입하기 위한 실증 실험을 진행했다. 실제 적용하는 데 가장 큰 과제가 오경보를 최소화하는 것임에 착안, 강원도 삼척에 위치한 KCL(한국건설생활환경시험연구원) 실화재시험연구센터에 실제 아파트 지하 주차장과 동일한 환경을 구축해 정확도를 검증하고 기초 데이터를 확보했다.

이번 실증을 통해 차량 전조등, 조명 반사, 배기가스 등 일상적인 요인에 의한 오작동을 줄이고, 실제 화재 상황은 누락 없이 포착하는 AI 알고리즘을 고도화했다.

이번 화재 성능평가를 통해 검증된 AI 기반 화재 감지 CCTV 기술은 향후 자이(Xi) 아파트의 단지 특성과 사업지별 여건을 고려해 순차적으로 도입을 검토할 예정이다.

또한 GS건설은 실증 과정에서, AI 활용 화재 감지 CCTV 기술의 신뢰성을 검증하는 'AI 알고리즘 성능 평가 방법 및 프로세스'에 대한 특허출원을 마치는 등 화재 대응 기술 인프라 확보에도 나서고 있다.

앞서 지난해 7월 GS건설은 화재 시뮬레이션 전문기업인 메테오시뮬레이션과 업무협약(MOU)을 체결, 디지털 트윈 기술(현실의 대상을 가상공간에 구현해 데이터를 기반으로 운영 상태를 분석하고 예측하는 기술)에 기반해 화재 예측 시스템 고도화 연구를 진행 중이다.

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GS건설 관계자는 "이번 실증은 실제 주거 환경의 위험 요소를 선제적으로 차단하기 위한 기술적 토대로 마련한 것"이라며 "앞으로도 검증된 첨단 기술을 현장 상황에 맞춰 도입해 자이 입주민들이 더욱 안심하고 거주할 수 있는 공간을 조성하기 위한 연구를 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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