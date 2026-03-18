카카오뱅크, '최대 3억원' 사장님대출 갈아타기 서비스 출시

카카오뱅크로 대환 시 최대 0.6%P 우대금리

카카오뱅크가 18일 소상공인·자영업자 금융부담 경감을 위한 '사장님 대출 갈아타기' 서비스를 출시했다.

'사장님 대출 갈아타기'는 다른 은행의 개인사업자 신용대출을 보유한 고객이 더 유리한 조건의 대출로 갈아탈 수 있도록 지원하는 서비스다.

우선 개인사업자 대출 중 운전자금 신용대출부터 적용된다. 신용대출 최대한도는 3억원이며, 금리 역시 연 최저 3%대다.

카카오뱅크는 자사 상품으로 갈아탈 경우 최대 0.6%포인트 우대금리 혜택을 제공한다. 소상공인 컨설팅 프로그램을 이수하고 카카오뱅크 비즈니스 현대카드를 이용하는 고객이면 추가로 0.4%포인트 우대금리도 적용된다.

대출 신청, 서류 제출, 실행 등 서비스 전 과정을 카카오뱅크 애플리케이션에서 이뤄지기 때문에 별도로 사업장 정보를 입력하거나 서류를 제출하지 않아도 된다.

캐시백 이벤트도 마련됐다. 다른 은행의 개인사업자 신용대출을 보유한 고객이 카카오뱅크로 갈아타기를 실행할 경우, 한도 조회만으로 2000원을 받을 수 있으며 5000만원 초과 금액을 실행하면 5만원의 캐시백을 받을 수 있다. 이번 이벤트는 오는 6월 30일까지 진행된다.

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사장님 대출 갈아타기 서비스에서는 카카오뱅크뿐만 아니라 타 제휴 은행으로 갈아타는 것도 가능하다. 현재 케이뱅크 등 은행의 상품을 이용할 수 있으며, 이달 중 1금융권 은행의 추가 입점을 시작으로 추후 제휴사를 지속적으로 확대해 금융 플랫폼으로서 고객에게 폭넓은 선택권을 제공할 방침이다.

카카오뱅크는 "그동안 개인사업자 대출은 은행별 선택지가 제한적이고 대환이 어려워 금리 상승 부담을 견뎌야 하는 어려움이 있었다"며 "이번 서비스를 통해 개인사업자 필수 앱으로 자리 잡고, 보다 편리한 대출 서비스를 제공하는 플랫폼으로 발전해 나가겠다"고 전했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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