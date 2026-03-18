두동면 유휴부지 정비… 녹지·휴식·운동공간 갖춘 생활밀착형 공간 조성

울주군이 장기간 방치된 공한지를 정비해 주민을 위한 녹지 쉼터로 탈바꿈시킨다.

울주군은 18일 두동면 일대 약 5300㎡ 규모 공한지에 '두동 공한지 쉼터 조성사업'을 추진한다고 전했다.

이 부지는 생활권 내에 위치한 유휴부지로, 그동안 잡초 번식과 쓰레기 무단투기 등으로 주민 불편과 마을 미관을 해치는 요인으로 지적돼 왔다.

군은 총사업비 1억원을 투입해 부지 환경을 정비하고 녹지공간과 함께 휴식 및 운동시설을 갖춘 주민 쉼터를 조성할 계획이다. 이를 통해 방치된 유휴부지를 효율적으로 활용하는 동시에 생활권 내 녹지공간을 확충한다는 방침이다.

특히 주민들이 일상에서 편안하게 이용할 수 있는 생활밀착형 공간으로 조성해 지역 내 휴식 여건을 개선하고, 쾌적한 마을 환경 조성에도 기여할 것으로 기대된다.

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울주군 관계자는 "두동면 공한지를 정비해 주민들이 편안하게 이용할 수 있는 휴식공간을 마련하고 마을 경관 개선에도 도움이 될 것"이라며 "생활권 주변 유휴부지를 지속적으로 발굴해 주민 삶의 질을 높이는 녹지 환경을 조성하겠다"고 말했다.

울주군은 공한지와 생활권 유휴부지를 활용한 녹지공간 조성사업을 지속적으로 추진해 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성에 힘쓸 계획이다.

울주군이 방치된 공한지에 ‘주민 쉼터’ 만든다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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