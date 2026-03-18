입법 활동 민생 중심의 의정 활동 활발히 전개

경북 구미시의회는 지난 17일 본회의장에서 열린 제294회 임시회 제2차 본회의를 끝으로 7일간의 의사 일정을 모두 마무리했다.

이날 본회의에 앞서 김재우 의원은 5분 자유발언에서 "낙동강 도시생태축 복원사업 사토 매각 논란"과 관련하여 발언대에 올라 구미시 행정의 책임 구조를 지적하고 명확한 대책 마련을 촉구했다.

제294회 임시회 제2차 본회의 현장/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

이날 회의에서는 의원발의 조례안 5건을 포함한 총 7건의 조례안과 규칙안 1건, 동의안 8건, 계획안 7건 등 총 24건의 안건을 처리했다. 이번 회기에는 다수의 의원발의 조례안이 처리되며 제9대 구미시의회의 입법 활동과 민생 중심의 의정 활동이 활발히 전개됐다.

특히 이번 임시회에서는' 2025회계연도 세입·세출 결산검사위원 선임의 건'을 처리하고 추은희 의원을 대표위원으로 하는 총 7명의 위원을 선임하였다. 이번에 구성된 결산검사위원회는 오는 4월 22일부터 5월 11일까지 약 20일간 활동하며, 구미시 예산이 목적에 맞게 투명하고 효율적으로 집행되었는지 면밀히 검토할 예정이다.

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박교상 의장은 폐회사에서 "임시회 기간 안건 심사와 현장 의정활동에 힘쓴 의원들과 원활한 의정활동을 위해 협조해주신 집행기관 공무원분께 감사드린다"며 "선임된 결산검사위원들은 예산 집행 전반을 철저히 점검하여 구미시 재정 건전성 확보에 최선을 다해달라"고 당부하며 회기를 마쳤다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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