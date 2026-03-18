AACR 2026 전임상 2건 발표 선정

췌장암서 BRCA 변이 무관 효과 확인

온코닉테라퓨틱스 온코닉테라퓨틱스 close 증권정보 476060 KOSDAQ 현재가 25,700 전일대비 600 등락률 +2.39% 거래량 531,588 전일가 25,100 2026.03.18 10:08 기준 관련기사 [특징주]온코닉테라퓨틱스, 네수파립 美 FDA 지정 소식에 29% ↑ 온코닉테라퓨틱스 '네수파립', 소세포폐암 美FDA 희귀의약품 승인 '숫자'로 증명한 K-바이오, 2025년 '돈 버는 바이오텍'의 서막 전 종목 시세 보기 의 항암 후보물질 '네수파립'이 소세포폐암과 췌장암을 대상으로 한 전임상 연구 결과 2건이 국제학회에서 발표된다.

AACR Annual Meeting 2026 홈페이지 메인 화면. 홈페이지 캡처 AD 원본보기 아이콘

온코닉테라퓨틱스는 18일 네수파립 관련 연구 2건이 다음 달 미국 샌디에이고에서 열리는 미국암연구학회(AACR) 2026에서 포스터 발표로 선정됐다고 밝혔다. 연구 초록은 학회를 통해 공개됐다.

소세포폐암 세포실험에서 네수파립은 기존 PARP 저해제 올라파립 대비 최대 133배, 이리노테칸 대비 약 25배 높은 암세포 성장 억제 효과를 보였다. 동물모델에서는 종양억제율 66.5%를 기록해 올라파립(36%)과 이리노테칸(42.9%) 대비 높은 수치를 나타냈다.

췌장암 전임상에서는 BRCA 변이 여부와 관계없이 항종양 효과가 관찰됐다. 세포실험에서 표준치료제(젬시타빈·나브파클리탁셀)와 병용 시 암세포 생존율이 70% 이상 감소했다. 동물모델에서는 병용 투여 시 종양 크기가 79% 감소해 단독요법(31%) 대비 높은 억제 효과를 보였다.

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네수파립은 PARP와 탱키라제를 동시에 저해하는 이중 기전을 기반으로 한다. 회사는 이번 결과를 바탕으로 현재 진행 중인 췌장암 임상 2상 개발을 이어갈 계획이다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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