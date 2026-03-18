이커머스 부문 11위 기록

아임웹은 '아시아 태평양 고성장 기업 2026(High-Growth Companies Asia-Pacific 2026)'에 5년 연속 선정됐다고 18일 밝혔다.

영국 파이낸셜타임즈(FT)와 글로벌 리서치 기관 스태티스타(Statista)는 아시아 태평양 13개국 기업의 매출 성장률과 사업 모델 등을 평가해 상위 500개 기업을 선정해오고 있다. 올해는 2021년부터 2024년까지의 데이터를 기준으로 심사가 진행됐다. 아임웹은 심사 기간 매출이 2배 이상 증가하며 이커머스 부문에서 11위를 기록했다.

아임웹은 '아시아 태평양 고성장 기업 2026'에 5년 연속 선정됐다고 18일 밝혔다. 아임웹 AD 원본보기 아이콘

아임웹의 이번 성과는 자사몰 중심의 성장을 추구하는 D2C(Direct-to-Consumer) 트렌드 속에서 100만개 이상의 고객 브랜드와 함께 거둔 결실이라고 평가했다.

아울러 아임웹은 브랜드 성장을 지원하는 제품 고도화에도 속도를 내고 있다. 브랜드의 판로 확대와 매출 증대를 지원하는 '크리에이터 커머스' 서비스를 비롯해 데이터와 인공지능(AI)을 결합해 자사몰 운영자의 의사결정을 돕는 'AI 에이전트'를 연내 순차적으로 선보일 예정이다.

AD

이수모 아임웹 대표는 "아임웹은 브랜드가 데이터와 기술을 기반으로 지속 가능한 성장을 만들어갈 수 있도록 '브랜드 빌더'로서의 역할을 계속 확장해 나가겠다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>