미국發 메모리훈풍

마이크론 실적 기대감 국내 증시에도 반영

미국과 이란의 전쟁에도 메모리 반도체에 대한 수요가 탄탄한 것으로 알려지면서 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 202,500 전일대비 8,600 등락률 +4.44% 거래량 5,587,374 전일가 193,900 2026.03.18 09:12 기준 관련기사 코스피 밸류 매력 부각…변동성 확대는 비중 늘릴 기회? 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 삼성전자 "HBM 생산량 3배 이상 확대…절반 이상 HBM4" 전 종목 시세 보기 와 SK하이닉스 등 국내 메모리반도체 회사 주가가 반등하고 있다.

서울 삼성전자 서초사옥으로 직원들이 출근하고 있다. AD 원본보기 아이콘

18일 국내 증시에서 오전 9시9분 기준 삼성전자는 전거래일 대비 4.44% 오른 20만2500원에 거래 중이다. 삼성전자 주가가 20만원을 돌파한 것은 전쟁이 터지기 전인 지난달 27일 이후 처음이다.

같은 시간 SK하이닉스도 3.71% 오른 100만6000원에 거래되고 있다. SK하이닉스 주가도 전쟁 이후 처음으로 100만원을 돌파했다.

삼성전자와 SK하이닉스 외에도 SK스퀘어(5.28%), 한미반도체(1.0%), 삼성전기(1.34%) 등 반도체 관련주들이 대거 상승 중이다.

전날 뉴욕증시에서 마이크론이 사상 최고치를 기록한 영향이 국내 증시에도 반영되고 있다.

경기 이천 SK하이닉스 본사에서 직원들이 퇴근하고 있다. 원본보기 아이콘

마이크론은 메모리 반도체 수요 급증 평가에 전날 주가가 4.5% 뛰며 처음으로 시가총액 5000억달러(약 670조원)를 돌파했다.

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마이크론은 우리 시각으로 19일 오전 실적 발표를 앞두고 있다. 실적이 시장 예상치를 뛰어넘을 것이라는 기대감도 주가에 반영됐다는 평가다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



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