삼일PwC, AI 기반 ‘정보보호공시 자문서비스’ 출시
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공시 사후 검증 강화
삼일PwC가 정부의 정보보호 공시 검증 강화 추세에 맞춰 인공지능(AI) 기반 '정보보호공시 자문 서비스'를 출시한다고 18일 밝혔다.
현재 입법 예고된 '정보보호산업의 진흥에 관한 법률(정보보호 공시)' 시행령 개정안에 따르면 600여 개 수준인 공시 의무 대상 기업은 2027년부터 대폭 확대될 예정이다. 이에 따라 그동안 공시 의무가 없었던 다수 기업들도 강화된 정보보호 투명성과 내부 관리 체계를 갖춰야 할 것으로 예상된다.
삼일PwC는 새로운 자문서비스가 AI 기반 자동화 기술을 활용해 공시 과정의 효율성을 제고하고, 담당자나 기업별로 상이했던 판단 기준에 대한 검토 관점의 편차를 줄여 공시 결과의 품질을 높일 수 있다고 설명했다.
구체적으로 AI 분석 엔진을 활용해 공시 항목별 기준을 체계적으로 분석하고 필요한 검토 사항을 자동 도출하도록 구현했으며, 이를 바탕으로 전문가 검토가 보다 효율적으로 이뤄질 수 있도록 설계했다고 강조했다. 이에 수작업 검토 시 발생하기 쉬운 누락, 오류, 불일치 등의 문제를 크게 줄일 수 있을 것으로 예상되며 반복적이고 시간이 많이 소요되는 업무를 자동화해 담당자의 업무 부담을 줄이는 동시에 공시 문서의 일관성과 신뢰성을 동시에 확보할 수 있도록 했다고 설명했다.
또 자체 플랫폼 기반의 디지털 허브를 구축해 서비스를 제공할 예정이다. 이 플랫폼에서는 공시 문서 업로드, AI 기반 자동 진단 결과 제공, 전문가 피드백, 버전 관리 등 공시 전 과정이 통합적으로 운영된다.
홍우식 삼일PwC 리스크 어슈어런스 그룹 파트너는 "정보보호 공시는 이제 기업의 투명성과 신뢰도를 판단하는 핵심 기준이 될 것"이라며 "AI 기반 기술과 삼일PwC의 전문성을 결합해 변화하는 정보보호 공시 환경에 기업들이 보다 체계적으로 대응할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.
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이어 "이번 서비스는 반복적이고 오류 가능성이 높은 기존 공시 업무를 효율화하고, 기업이 자체적으로 체계를 구축하도록 지원하는 데 초점을 맞췄다"며 "공시 의무 확대에 따른 부담을 실질적으로 완화하는 해법이 될 것"이라고 덧붙였다.
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