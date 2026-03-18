삼일PwC, AI 기반 ‘정보보호공시 자문서비스’ 출시

공시 사후 검증 강화

삼일PwC가 정부의 정보보호 공시 검증 강화 추세에 맞춰 인공지능(AI) 기반 '정보보호공시 자문 서비스'를 출시한다고 18일 밝혔다.

현재 입법 예고된 '정보보호산업의 진흥에 관한 법률(정보보호 공시)' 시행령 개정안에 따르면 600여 개 수준인 공시 의무 대상 기업은 2027년부터 대폭 확대될 예정이다. 이에 따라 그동안 공시 의무가 없었던 다수 기업들도 강화된 정보보호 투명성과 내부 관리 체계를 갖춰야 할 것으로 예상된다.

삼일PwC는 새로운 자문서비스가 AI 기반 자동화 기술을 활용해 공시 과정의 효율성을 제고하고, 담당자나 기업별로 상이했던 판단 기준에 대한 검토 관점의 편차를 줄여 공시 결과의 품질을 높일 수 있다고 설명했다.

구체적으로 AI 분석 엔진을 활용해 공시 항목별 기준을 체계적으로 분석하고 필요한 검토 사항을 자동 도출하도록 구현했으며, 이를 바탕으로 전문가 검토가 보다 효율적으로 이뤄질 수 있도록 설계했다고 강조했다. 이에 수작업 검토 시 발생하기 쉬운 누락, 오류, 불일치 등의 문제를 크게 줄일 수 있을 것으로 예상되며 반복적이고 시간이 많이 소요되는 업무를 자동화해 담당자의 업무 부담을 줄이는 동시에 공시 문서의 일관성과 신뢰성을 동시에 확보할 수 있도록 했다고 설명했다.

또 자체 플랫폼 기반의 디지털 허브를 구축해 서비스를 제공할 예정이다. 이 플랫폼에서는 공시 문서 업로드, AI 기반 자동 진단 결과 제공, 전문가 피드백, 버전 관리 등 공시 전 과정이 통합적으로 운영된다.

홍우식 삼일PwC 리스크 어슈어런스 그룹 파트너는 "정보보호 공시는 이제 기업의 투명성과 신뢰도를 판단하는 핵심 기준이 될 것"이라며 "AI 기반 기술과 삼일PwC의 전문성을 결합해 변화하는 정보보호 공시 환경에 기업들이 보다 체계적으로 대응할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.

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이어 "이번 서비스는 반복적이고 오류 가능성이 높은 기존 공시 업무를 효율화하고, 기업이 자체적으로 체계를 구축하도록 지원하는 데 초점을 맞췄다"며 "공시 의무 확대에 따른 부담을 실질적으로 완화하는 해법이 될 것"이라고 덧붙였다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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