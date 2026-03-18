토스, '사장님 신용대출 갈아타기' 출시…정부정책 호응

"앱에서 금리비교 후 대환까지 한 번에"

본인인증 후 서류 자동제출 비대면심사

업계최다 금융사 입점…"포용금융 강화"



토스는 개인사업자들이 더 낮은 금리의 대출로 손쉽게 갈아탈 수 있는 '사장님 신용대출 갈아타기' 서비스를 출시한다고 18일 밝혔다.

이 서비스는 금융위원회와 금융결제원이 구축한 '대출이동시스템'을 기반으로 하며, 소상공인과 개인사업자의 이자 부담을 실질적으로 경감하기 위해 마련됐다. 직장인 중심이었던 대출 갈아타기 서비스가 개인사업자까지 확대되며 금융 선택권이 넓어질 것으로 기대된다.

개인사업자가 보증서나 담보 없이 이용 중인 신용대출을 더 낮은 금리의 상품으로 갈아탈 수 있도록 지원하는 서비스다. 사용자는 토스에서 현재 이용 중인 개인사업자 신용대출을 확인하고, 대환 가능 여부를 한 번에 조회해 여러 금융사의 조건을 비교할 수 있다. 조건이 맞는 상품이 있을 경우에는 별도의 복잡한 절차 없이 토스 앱에서 바로 대환 실행까지 연결되는 방식이다.

그동안 대출 갈아타기 서비스는 직장인 대상 신용대출 중심으로 운영돼 왔다. 이번 서비스의 도입으로 개인사업자와 소상공인도 신용대출 금리를 비교하고 더 유리한 조건으로 갈아탈 수 있는 길이 열린 것이다.

소상공인·개인사업자 금융 부담 완화를 위한 정부 정책 방향에 맞게 서비스를 설계했다. 금융위원회와 금융결제원이 제도적 기반을 마련하고, 토스가 플랫폼을 통해 금융사 연결과 이용 경험을 제공하는 방식으로 협력했다.

토스는 이번 서비스 출시를 위해 국민·신한·하나·케이뱅크 등 주요 은행을 포함한 9개 금융사와 손을 잡았다. 이는 대출 비교 플랫폼 중 최다 수준이다. 사용자는 매 영업일 오전 9시부터 오후 4시 사이 토스 애플리케이션에서 실시간으로 대환 신청을 할 수 있다.

사장들의 바쁜 업무 환경을 고려해 편의성을 극대화했다. 마이데이터 가입이 필수인 가계대출과 달리 개인사업자 대출은 별도의 가입 절차가 필요 없으며, 소득 증빙 등 주요 서류는 본인 인증을 거쳐 자동으로 제출된다. 비대면 심사 후 계약이 완료되면 기존 대출은 대출이동 절차에 따라 자동으로 상환된다.

AD

토스 관계자는 "사장들이 생업에 집중하느라 금융 혜택에서 소외되지 않도록 서비스 접근성을 높였다"며 "포용금융 확대 기조에 맞춰 개인사업자와 소상공인이 더 낮은 금리를 선택하고 실질적인 비용 절감 효과를 체감할 수 있도록 서비스를 더욱 고도화해 나가겠다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>