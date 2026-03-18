'부자아빠' 기요사키 "버블 붕괴 전 비트코인 최대한 매수해야…75만달러 간다"

"비트코인·금·은·이더리움 매수하길"

베스트셀러 '부자 아빠 가난한 아빠'의 저자 로버트 기요사키가 전 세계 자산시장 붕괴 가능성을 경고하며 비트코인 등의 매수를 촉구했다.

18일(현지시간) 기요사키는 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "거품이 붕괴하기 전 왜 비트코인과 금, 은, 이더리움을 최대한 많이 사려고 하는가"라며 "거품이 붕괴하는 순간 이들 자산 가격이 급등할 것이기 때문"이라고 주장했다. 이어 "항상 '부자 아빠'의 원칙을 기억하라. 이익은 팔 때가 아니라 살 때 만들어진다"며 "거품이 붕괴하기 전 지금 매수하라. 그러면 대부분의 사람이 가난해지는 동안 더 큰 부를 축적할 수 있다"고 강조했다.

그는 전날에도 글로벌 자산시장 붕괴 가능성을 언급했다. 기요사키는 "어떤 사건이 거품 붕괴의 계기가 될지는 알 수 없지만, 그 사건은 가까이 와 있다"며 "문제는 발생 여부가 아닌 시점"이라고 했다.

아울러 기요사키는 경제 시장이 붕괴된 이후 약 1년이 지난 시점을 기준으로 주요 자산 가격 전망도 제시했다. 그는 위기 이후 금은 온스당 3만5000달러(약 5200만 원), 은은 온스당 200달러(약 29만 원) 수준까지 상승할 수 있다고 내다봤다.

가상자산에 대해서는 더욱 공격적인 전망을 내놓았다. 비트코인은 개당 75만 달러(약 11억원), 이더리움은 9만5000달러(약 1억4000만 원)까지 상승할 가능성을 제시했다. 그러면서 다음 글로벌 금융위기 이후를 "더 부자가 될 수 있는 시기"로 규정하며 투자자들의 선제 대응을 촉구했다.

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한편 기요사키는 평소에도 달러화의 가치 하락을 경고하며 금·은·비트코인 등 실물 및 대체 자산 보유를 주장해왔다. 특히 그는 지난달에도 비트코인에 대해 "가격이 내릴 때마다 더 많이 사고 있다"며 "사람들이 시장 붕괴에 비트코인을 패닉셀(공황 매도)하면 더 많은 비트코인을 살 계획이다. 시장 붕괴란 귀중한 자산들이 세일에 들어가는 때"라고 강조한 바 있다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



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