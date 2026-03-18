모모부띠끄와 가족회사 협약… 실무형 인재 양성·산업 경쟁력 강화 기대

신라대학교 반려동물산업특화 대학혁신연구단지(I-URP) 조성사업단이 프리미엄 반려동물 패션 브랜드 모모부띠끄와 손잡고 반려동물 산업 분야 산학협력 확대에 나섰다.

신라대 I-URP사업단은 지난 16일 배일권 사업단장과 서성림 대표 등 양 기관 관계자들이 참석한 가운데 가족회사 협약을 체결했다.

신라대학교 반려동물산업특화 대학혁신연구단지(I-URP) 조성사업단이 프리미엄 반려동물 패션 브랜드 모모부띠끄와 가족회사 협약을 맺고 있다. 신라대 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 반려동물 산업 분야에서 실질적인 협력 체계를 구축하고, 지역경제 활성화와 전문기술 인재 양성을 목표로 추진됐다.

두 기관은 협약을 통해 △신기술·현장 중심 정보교환 △공동 기술개발과 인적교류 △시설·장비 공동 활용 등 물적교류 △교과과정·기술교류회, 공동 워크숍 등 네트워킹 강화 △학생 장학 지원과 현장실습, 인턴십과 취업 연계 기회 제공 등 산학협력 전반에서 긴밀한 협력을 이어갈 계획이다.

특히 이번 협약은 반려동물 패션이라는 특화 분야에서 대학과 기업이 협력해 실무 중심 교육과 산업 현장 경험을 동시에 제공한다는 점에서 의미를 더한다. 이를 통해 학생들은 산업 트렌드를 반영한 직무 역량을 갖춘 인재로 성장하고, 기업은 창의적이고 전문성을 갖춘 인재 확보가 가능할 것으로 기대된다.

모모부띠끄는 일본과 한국에서 20년간 활동한 패션 디자이너의 경험을 바탕으로 설립된 부산 지역 기반 브랜드로, 견종과 체형, 모질, 활동성 등을 고려한 맞춤형 반려동물 의류를 선보이고 있다.

배일권 I-URP사업단장은 "반려동물 패션 분야에서 전문성을 갖춘 기업과의 협력은 산업적 가치와 디자인 경쟁력을 높이는 계기가 될 것"이라며 "현장 중심 교육과 산학연계 모델을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

서성림 대표는 "이번 협약을 통해 반려동물 패션 분야의 전문성과 현장 경험을 학생들과 공유하고, 실무 중심 산학협력을 통해 전문 인력 양성에 기여하겠다"고 말했다.

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신라대학교는 반려동물 산업 특화 교육과 연구를 기반으로 기업 협력을 확대하며, 미래 성장 산업으로 주목받는 반려동물 분야에서 실무형 인재 양성과 산업 경쟁력 강화를 동시에 추진해 나갈 계획이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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