트럼프, 호르무즈 거절 분위기에 "나토, 한국, 일본 도움 필요없다"

트루스소셜에 동맹국에 불만 표출



동맹국에게 호르무즈 해협을 지나는 선박 호위 작전 참여를 강하게 압박했던 도널드 트럼프 미국 대통령은 17일(현지시간) "우리는 그 누구의 도움도 필요하지 않다!"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 "미국이 북대서양조약기구(나토·NATO) 동맹국들로부터 중동의 테러 정권 이란에 대항하는 우리의 군사 작전에 관여하고 싶지 않다는 통보를 받았다"고 글을 올렸다.

트럼프 대통령은 "저는 그들의 이러한 행동에 놀라지 않는다. 왜냐하면 저는 우리가 이 국가들을 보호하기 위해 매년 수천억 달러를 지출하는 나토를 항상 '일방통행로'라고 생각했기 때문이다"고 비판했다.

그러면서 "우리는 그들을 보호하겠지만, 그들은 우리를 위해 아무것도 하지 않을 것이다. 특히 우리가 필요로 할 때 말이다"라고 불만을 드러냈다.

이는 미국의 안보 지원을 받는 동맹국들이 미국과 이스라엘의 이란 공격에 일정 역할을 담당해야 한다는 인식이 여전히 존재하는 것으로 보인다.

트럼프는 이란 공습이 성과를 거두었다며 "그들의(이란의) 해군은 사라졌고, 공군도 사라졌으며, 대공 방어망과 레이더도 사라졌다"고 강조했다.

그는 "우리가 군사적 성공을 거두었기 때문에 더 이상 나토 국가들의 도움이 '필요'하지도, (도움을) 원하지도 않는다. 사실 필요했던 적도 없다!"고 밝혔다.

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이어 "일본, 호주, 한국도 마찬가지"라며 "세계에서 단연코 가장 강력한 국가인 미국의 대통령으로서 말하건대, 우리는 그 누구의 도움도 필요하지 않다!"고 덧붙였다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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