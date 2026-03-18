왕실 식습관 반영한 다과상 두 종 선봬

20일부터 티켓링크서 추첨 접수

경복궁 '생과방' 현장 AD 원본보기 아이콘

조선 시대 왕실의 별식을 맛보는 행사가 다음 달 8일 재개한다.

국가유산청과 국가유산진흥원은 5월 27일까지 상반기 '생과방'을 운영한다고 18일 밝혔다.

경복궁 안에서 다과 여섯 종과 약차 한 종을 즐기는 체험 프로그램이다. 올해는 왕의 식습관을 반영한 다과상 두 종을 새롭게 선보인다. 기력을 돕는 약차와 한과류로 담백하게 꾸린 영조의 상과 화려한 과편에 주악 등을 곁들여 연회 분위기를 살린 숙종의 상이다.

행사 기간 중 다섯 차례(4월 20일, 5월 5·8·15·24일)는 국악 공연을 곁들인 특별 행사로 진행한다.

관람권은 공정성을 위해 추첨제로 판매한다. 오는 20일 오후 2시부터 26일까지 티켓링크에서 응모를 받아 30일 국가유산진흥원 홈페이지를 통해 당첨자를 발표한다.

AD

당첨자는 31일 오후 2시부터 1인당 최대 두 장(한 장당 1만5000원)까지 관람권을 살 수 있다. 남은 좌석과 만 65세 이상·장애인을 대상으로 한 전화예매는 다음 달 3일 오후 2시부터 선착순으로 진행한다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>