돌비 극장서 신라면 먹어…인증샷 남기기도

MBC 예능 '어서와 한국은 처음이지?' 출연 확정

크리스 아펠한스 감독이 오스카 시상식에서 신라면을 먹는 모습. 모린 구 SNS 캡처 AD 원본보기 아이콘

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 케데헌)가 제98회 아카데미(오스카) 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상 등 2관왕에 오른 가운데 '케데헌'의 크리스 아펠한스 감독이 신라면을 먹는 장면이 포착돼 관심을 모으고 있다.

16일(현지시간) 아펠한스 감독의 아내 모린 구는 자신의 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램에 포장지에 '케데헌' 그림이 그려진 신라면을 먹고 있는 아펠한스 감독의 모습이 담긴 사진을 올렸다.

아펠한스 감독은 오스카 시상식이 열린 로스앤젤레스 돌비 극장에 앉아 나무젓가락을 들고 신라면을 봉지째 먹고 있었다. 또 모린 구는 자신의 핸드백, 오스카 초청 티켓과 남편의 신라면을 함께 사진에 담아 '인증샷'을 남기기도 했다.

제조사인 농심은 '케데헌'의 인기에 힘입어 이를 이용한 대규모 마케팅을 펼치며 북미 시장을 공략했다. '케데헌'엔 그룹 '헌트릭스'의 루미, 미라, 조이가 컵라면을 먹는 장면이 나와 현지에서도 관심을 끌었다.

'어서와 한국은 처음이지?' 방송 출연도 확정…한국 찾는다

아펠한스 감독은 방송 프로그램을 통해 한국을 찾을 예정으로도 알려졌다.

17일 MBC에브리원은 크리스 아펠한스 감독이 '어서와 한국은 처음이지?' 출연을 확정했다고 밝혔다. 그의 아내는 한국인 화가이자 유명 작가로, 아펠한스 역시 한국 문화에 깊은 애정을 가진 것으로 알려져 있다.

아펠한스는 '어서와 한국은 처음이지?'에서 한국인 아내와 '케데헌'을 본 후 한글을 배우고 싶어 하는 5세 아들과 함께 한국 여행을 즐기는 모습을 공개한다.

MBC 에브리원은 "'케데헌' 시즌1 제작 당시 한국 답사를 통해 얻은 영감이 작품의 중추적인 역할을 했던 만큼, 이번 여행이 향후 어떤 차기작으로 이어질지 관심사"라고 밝혔다.

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'어서와 한국은 처음이지?'는 오는 19일 오후 8시30분 첫 방송되며, 아펠한스 감독 출연분은 5월 말 방영된다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



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