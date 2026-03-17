박완수 경남도지사가 17일 국민의힘 제9회 전국동시지방선거 경남도지사 후보 공천 확정에 대해 감사 인사를 전했다.

박 도지사는 이날 입장문을 통해 "국민의힘 제9회 전국동시지방선거 중앙당 공천관리위원회가 오늘 저를 경남도지사 후보로 단수공천 했다"고 밝혔다.

박완수 경남도지사. 경남도 제공 AD 원본보기 아이콘

그는 "지난 4년간 경남도정을 성공적으로 이끌어 왔고, 풍부한 행정·국정 경험을 바탕으로 우주항공청 설립과 주력산업 육성을 이끈 점, 안정적으로 도정을 운영해 온 점이 단수공천의 근거가 됐다"고 분석했다.

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이어 "후보 결정에 대해 도민과 당 공관위에 감사의 말씀을 드리며, 이번 선거에서 승리로 보답하겠다"면서 "성공한 도정을 기반으로 더 큰 경남, 더 큰 미래 비전을 열어 가겠다"라고 했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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