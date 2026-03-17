한 영화 평론가가 게재한 사진에 누리꾼 분노

미 아카데미 영화 시상식(오스카) 직후 관객들이 떠난 자리에 쓰레기가 쌓인 모습이 포착돼 누리꾼의 빈축을 사고 있다.

16일(현지시간) 미 뉴욕포스트 등 현지 매체 보도에 따르면, 전날 미국 로스앤젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에선 제89회 오스카가 열렸다. 할리우드를 대표하는 배우들이 이날 한자리에 모였다.

그러나 넥스트 베스트 픽처(Next Best Picture) 소속 평론가 맷 네글리아가 시상식 직후 자신의 엑스(X) 계정에 극장 사진을 게재하며 논란이 불거졌다. 그가 공유한 사진은 관객이 빠져나간 객석 모습인데, 빈 병, 간식 상자, 비닐봉지 등 쓰레기가 너저분하게 흩어져 있다.

시상식 직후 객석 모습. 엑스(X) 캡처 AD 원본보기 아이콘

오스카 주최 측은 이날 참석자들에게 간식으로 다크 초콜릿, 과자, 물병을 제공한 것으로 알려졌다. 객석에 쌓인 쓰레기는 참석자들이 먹고 남긴 것으로 추측된다. 사진은 다른 사회관계망서비스(SNS) 등으로 퍼지면서 순식간에 500만회 넘는 조회수를 기록했다.

누리꾼들은 "쓰레기도 치우지 않는 거냐. 기본이 안 됐다", "남들이 자기 대신 뒤치다꺼리를 해주길 원하는 위선자들", "미국 대중문화의 현실" 등 비판을 쏟아냈다.

할리우드 스타들에 대해서도 위선적이라는 지적이 나왔다. 한 누리꾼은 "할리우드 스타들은 환경 운동가 아닌가. 평소 지구를 보호하자면서 이게 뭐냐"라고 지적했다. 또 다른 누리꾼은 "산을 보호하자고 하더니, 그들이 남기는 쓰레기를 봐라. 이제 아무도 그들을 믿지 않을 것"이라고 꼬집었다.

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실제 이날 시상식에는 환경 운동에 열성적인 스타들이 다수 참석한 것으로 전해졌다. 제인 폰다, 하비에르 바르뎀, 레오나르도 디카프리오 등은 무대에 나서 환경 문제 해결을 촉구하기도 했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



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