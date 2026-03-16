이상일 시장 "상권활성화센터, 골목상권 부활의 핵심 거점될 것"

소상공인 맞춤형 컨설팅부터 공동사업 발굴까지 전담 지원 체계 구축

경기 용인특례시(시장 이상일)는 16일 '상권활성화센터'(이하 센터) 개소식을 열고 본격적으로 지역 상권 맞춤형 지원에 나선다.

이상일 시장이 16일 상권활성화센터에서 열린 개소식에 참석해 축사를 하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 개소식에는 이상일 시장과 지역 상인회와 관계기관 관계자 등 50여 명이 참석해 센터 현판 제막식을 하고, 지역 상권 발전과 협력 방안을 논의했다.

이상일 시장은 "상권활성화센터가 용인 곳곳의 여러 상권과 소통을 통해 맞춤형 컨설팅, 지역별 상권 분석, 대학과 연계를 통한 소상공인 역량 강화, 골목형상점가 지정 확대와 지정을 통한 상권 활성화 등의 중요한 거점 역할을 할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "완연한 봄기운을 맞아 탄생한 상권활성화 센터가 앞으로 더욱더 발전하리라고 생각하며, 시도 상권 활성화를 위한 응원과 지원을 많이 하겠다"고 말했다.

이상일 시장과 개소식 참석자들이 16일 상권활성화센터에서 현판 제막식을 하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

센터는 지역 소상공인과 상인회를 대상으로 맞춤형 컨설팅, 공동사업 발굴, 홍보·마케팅 지원, 교육 프로그램 운영 등을 추진하는 상권 지원 전담 기관이다.

센터는 상권별 여건과 특성을 반영한 현장 밀착형 지원 체계를 구축해 소상공인이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 창출한다는 방침이다.

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특히 단순한 행정 지원을 넘어 상권별 특성에 맞춘 해결책을 제시할 계획이다.

16일 상권활성화센터 앞에서 이상일 시장과 개소식 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

센터는 상권 실태조사와 정기 간담회로 현장 의견을 지속적으로 수렴하고, 지역 특성에 맞는 상권 활성화 전략을 단계적으로 추진할 예정이다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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