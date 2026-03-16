일광동일스위트 신축 현장서 건설업체 간담회



지역업체 참여 확대·자재·인력 활용 협조 당부

부산 기장군은 지역 건설업 활성화를 위해 지난 13일 오후 일광 동일스위트 신축 공사현장을 방문해 지역 대형 공사업체와 소통의 자리를 마련했다고 16일 전했다.

정종복 기장군수가 지역건설업 활성화를 위해 대형 공사업체 관계자들과 소통하고 있다. 기장군 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 현장에는 정종복 군수를 비롯해 동일스위트, 유림 E＆C 등 5개 대형 공사업체 관계자들이 참석했다.

정종복 군수는 공사 현장을 둘러보고 건설업계의 애로사항을 청취하며 "건설경기가 어려운 시기인 만큼 대형 공사에서 하도급 수주 등 관내 업체의 참여가 확대되면 지역경제가 선순환 구조로 이어질 수 있다"고 말했다.

이어 지역 자재와 장비 사용, 지역 인력 고용 등 지역 업체들이 공사 과정에 더욱 활발히 참여할 수 있도록 협조를 요청했다.

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기장군은 지역 건설산업의 경쟁력 강화와 실질적인 참여 확대를 위해 현장 중심의 소통을 지속적으로 이어갈 계획이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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