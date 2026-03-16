오가노이드사이언스, 오가노이드 기반 재생치료제 1상 IND 승인

자가 성체줄기세포유래 치료제 'ATORM-C'

크론병 환자 대상 임상1상 진행

오가노이드사이언스 오가노이드사이언스 close 증권정보 476040 KOSDAQ 현재가 26,800 전일대비 450 등락률 -1.65% 거래량 99,268 전일가 27,250 2026.03.16 15:30 기준 관련기사 오가노이드사이언스, 서울아산병원에 '오닉스바이오파운드리' 개소 오가노이드사이언스, '장 조직 재생' 차세대 치료기술 유럽특허 등록 美 동물실험 축소 소식에 오가노이드사이언스↑[특징주] 전 종목 시세 보기 는 자가 성체줄기세포 유래 장 오가노이드 치료제 'ATORM-C'의 대장 궤양을 동반한 크론병 환자 대상 1상 임상시험계획(IND)이 식품의약품안전처로부터 승인됐다고 16일 밝혔다.

이번 승인은 지난해 12월30일 신청된 이후 약 3개월 만에 이뤄진 것으로, 세계에서 오가노이드 기반 재생치료제가 임상시험 단계에 진입한 첫 사례라고 회사 측은 설명했다.

만성 염증성 장 질환인 크론병은 장 점막에 반복적인 염증과 궤양이 발생하는 난치성 질환으로, 치료하지 않으면 장 협착, 천공 등 심각한 합병증으로 진행될 수 있다. 현재 다양한 약제가 사용되고 있지만 만성질환의 특성상 상당수 환자에게서 치료되지 않은 궤양이 남아 질환을 악화시키는 경우가 많아 새로운 치료 접근법에 대한 의료적 수요가 지속해서 제기되고 있다.

ATORM-C는 환자의 장 조직에서 추출한 조직유래 줄기세포를 3차원 오가노이드 배양 기술로 제조한 '장 오가노이드'가 주성분이다. 손상된 장 점막 조직의 재생을 유도해 기존 치료제에 반응하지 않고 남아있는 난치성 궤양을 치료함으로써 장내 염증을 줄이고 질환이 악화하는 것을 예방한다. ATORM-C는 손상된 장 점막 부위에 직접 이식돼 실제 장 상피세포로 분화함으로써 손상된 조직의 재생을 유도한다.

서울아산병원에서 진행되는 1상 임상시험에서는 ATORM-C 투여 후 내약성과 안전성을 평가해 최대내약용량(MTD) 및 제2상 권장용량(RP2D)을 결정하고, 동시에 탐색적 유효성을 확인할 계획이다. 임상시험에는 총 9명에서 18명의 환자가 참여할 예정이며, 약물 투여 후 24주까지 추적 관찰하며 안전성 및 유효성을 확인하게 된다.

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유종만 오가노이드사이언스 대표는 "이번 IND 승인은 오가노이드 기반 재생치료제가 국내에서 처음으로 임상에 진입했다는 점에서 의미가 있다"며 "오가노이드를 활용한 새로운 재생치료 접근법을 통해 기존 치료에 충분히 반응하지 않는 난치성 질환 치료에 새로운 가능성을 제시할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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