오가노이드사이언스, 서울아산병원에 '오닉스바이오파운드리' 개소

오가노이드사이언스 오가노이드사이언스 476040 | 코스닥 증권정보 현재가 31,400 전일대비 2,000 등락률 +6.80% 거래량 64,742 전일가 29,400 2026.02.09 10:07 기준 관련기사 오가노이드사이언스, '장 조직 재생' 차세대 치료기술 유럽특허 등록美 동물실험 축소 소식에 오가노이드사이언스↑[특징주]지수보다 종목…실적 시즌 앞두고 옥석 가리기 가속 전 종목 시세 보기 close 가 서울아산병원 내에 병원 기반 세포처리시설을 구축하고 CRDMO 사업을 본격화한다.

왼쪽부터 양승혜 오가노이드사이언스 이사, 김태원 아산생명과학연구원 김태원 연구원장, 박승일 서울아산병원 병원장, 오상훈 오가노이드사이언스 대표이사, 신동명 서울아산병원 세포치료센터 센터장, 송동훈 오가노이드사이언스 이사가 '오닉스바이오파운드리' 개소식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 오가노이드사이언스 AD 원본보기 아이콘

오가노이드사이언스는 6일 서울아산병원 아산생명과학연구원 융합연구관에서 병원 기반 세포처리시설 '오닉스바이오파운드리 AMC(Asan Medical Center)' 개소식을 열고 공식 운영에 돌입했다고 9일 밝혔다.

이날 행사에는 박승일 서울아산병원 병원장과 김태원 아산생명과학연구원장, 신동명 세포치료센터 소장을 비롯해 오가노이드사이언스 오상훈 대표 등 병원과 기업 주요 관계자들이 참석했다. 병원과 기업 간 협력을 통한 연구·임상 연계 인프라 구축의 의미를 공유하는 자리였다는 설명이다.

오닉스바이오파운드리 AMC는 오가노이드사이언스가 추진 중인 병원 기반 CRDMO(Contract Research, Development and Manufacturing Organization) 플랫폼의 핵심 거점이다. 첨단바이오의약품법 등 관련 법규에 따른 임상연구를 지원하도록 설계됐으며, 기존 제조시설과 연계해 연구부터 공정개발, 제조, 임상까지 이어지는 통합 개발 체계를 갖춘 것이 특징이다.

시설은 병원 내부에 위치해 연구자가 개발한 세포 기반 치료제를 연구용이나 임상용으로 직접 생산할 수 있다. 의료진과 실시간으로 협의하며 개발 전략을 조정할 수 있어 중개연구 효율을 높일 수 있다는 점도 강점으로 꼽힌다. 실험실 단계의 데이터를 임상 단계로 신속하게 연결하는 것을 목표로 한다.

오상훈 오가노이드사이언스 대표는 "세계적 수준의 임상 역량을 갖춘 서울아산병원 내에 치료제 생산시설을 구축한 것은 연구와 임상을 유기적으로 연결하는 중요한 이정표"라며 "이곳에서 도출되는 임상 성과가 신약개발은 물론 국내 첨단바이오 산업의 글로벌 경쟁력을 높이는 데 기여할 것"이라고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr



