(사진= 귀맥 올인원 캡슐세제 3-3-3 프로모션 이미지) AD 원본보기 아이콘

프리미엄 세탁 브랜드 귀맥이 대표 제품인 '귀맥 올인원 캡슐세제'를 보다 합리적인 가격에 경험할 수 있는 '3-3-3 프로모션'을 진행한다고 18일 밝혔다.

이번 프로모션은 3월 한정 이벤트로, 32% 할인된 가격에 귀맥의 인기 제품인 올인원 캡슐세제 30개입 3개 세트를 특별 구성으로 제공하는 행사다. 라벤더, 베르가못 바닐라, 블랙베리 등 세 가지 향을 자유롭게 선택해 구성할 수 있으며 프로모션은 3월 31일까지 진행된다.

귀맥 올인원 캡슐세제는 세제와 섬유유연제 기능을 하나의 캡슐에 담은 고농축 캡슐 타입 세탁 세제다. 별도의 계량 과정 없이 세탁물과 함께 캡슐 하나만 넣으면 세정과 향, 섬유 보호까지 한 번에 관리할 수 있는 것이 특징이다.

특히 귀맥 세제는 국내 유일 '슈퍼 G(Super G)' 원료를 적용한 제품으로, 97% 이상의 고활성 계면활성제를 함유한 초고농축 세정 포뮬러를 기반으로 강력한 세정력을 구현했다. 또한 KATRI시험연구원 시험성적에서 47.6%의 세척력 개선 효과를 인증받으며 세정 성능을 입증했다.

8배 고농축 캡슐 한 개로 최대 6kg 세탁까지 가능하도록 설계됐으며, 아토피 친환경 마크 인증을 받아 민감한 피부에도 비교적 순하게 사용할 수 있다. 이와 함께 강력한 세척력과 탈취력, 은은하게 지속되는 향, 섬세한 옷감 보호 기능을 동시에 구현해 온 가족이 안심하고 사용할 수 있도록 개발됐다.

귀맥 올인원 캡슐세제는 라벤더, 베르가못 바닐라, 블랙베리 등 다양한 향 라인업을 갖추고 있어 세탁 후에도 은은하고 매혹적인 향을 제공한다. 또한 제품이 담긴 원통형 케이스는 디자인을 고려해 제작돼 세탁 후 다양한 생활용품 보관 용도로도 활용할 수 있다.

귀맥 관계자는 "세탁 세제는 매일 사용하는 생활 필수품인 만큼 간편함과 세정력, 향, 피부 안전성까지 모두 고려해 제품을 개발했다"며 "이번 3-3-3 프로모션을 통해 더 많은 소비자들이 귀맥 캡슐세제의 차별화된 성능을 경험해보길 기대한다"고 말했다.

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한편 귀맥 올인원 캡슐세제 '3-3-3 프로모션'은 귀맥 공식 온라인 스토어를 통해 확인할 수 있다.

lshb01@asiae.co.kr



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