김윤덕 국토교통부 장관은 16일 정부세종청사에서 김태승 한국철도공사 신임사장과 정왕국 에스알 신임사장에게 임명장을 전수했다.

김 장관은 이 자리에서 "국민주권정부에서 새롭게 임명된 만큼 국민 편익과 안전을 최우선으로 신속하게 국정과제를 추진하고 24시간 안전한 철도 운영을 유지해야 한다"고 말했다. 이어 현재 추진 중인 고속철도 통합을 언급하면서 "완전한 통합을 신속하게 추진해 국민 편익을 극대화할 수 있도록 두 기관이 힘을 모아달라"고 당부했다.

김윤덕 국토교통부 장관(사진 오른쪽)이 16일 정부세종청사에서 김태승 한국철도공사 신임 사장에게 임명장을 전한 후 기념사진을 찍고 있다. 국토부 제공 AD 원본보기 아이콘

또 "안전은 절대 타협할 수 없는 최우선 가치로 열차탈선, 작업자 사망사고 등이 발생하지 않도록 가용 가능한 모든 역량을 총동원해 철도 안전관리에 집중해 달라"고 전했다.

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김 장관은 김태승 철도공사 사장에게는 "다원시스 납품지연 사태로 국민 불편을 초래한 만큼 사장을 중심으로 전사적 역량을 투입해 조기 납품과 노후 차량 대책을 챙겨 달라"고 주문했다. 철도운영 여건이 급변해 철도구조개혁이 필요한 시점이라면서 "효율성을 강화하는 방향으로 철도공사 자회사 운영체계를 개선하는 방안을 조속히 마련해 달라"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



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