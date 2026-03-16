안랩, 중소기업에 AI 솔루션 공급…"보안 위협 대응"

안랩 안랩 close 증권정보 053800 KOSDAQ 현재가 62,800 전일대비 900 등락률 -1.41% 거래량 8,174 전일가 63,700 2026.03.16 11:04 기준 관련기사 "AI 중심 보안 운영 최적화"…안랩, 2026년 사업 전략 발표 밸류업지수 첫 정기변경…현대로템·삼성증권 등 27개 종목 편입 [특징주]안철수 2차 경선 진출에 써니전자 9%대 ↑ 전 종목 시세 보기 이 중소·중견기업에 인공지능(AI) 솔루션을 공급해 보안 위협 대응과 AI 전환(AX)을 돕는다.

안랩과 인공지능 전환(AX)·관리형 서비스 제공(MSP) 전문 자회사 안랩클라우드메이트는 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원이 주관하는 '2026년 AI 바우처 지원사업'에서 중소·중견기업에 AI 솔루션을 공급한다고 16일 밝혔다.

안랩은 지난해에 이어 2년 연속으로 AI 기술이 적용된 보안 솔루션을 공급한다. ▲백신 프로그램 'V3 제품군' ▲보안 위협 분석 플랫폼 '안랩 XDR' ▲기기에서 발생하는 위협을 탐지·대응하는 '안랩 EDR' ▲가상환경에서 악성코드나 사이버 위협을 분석하고 차단하는 '안랩 MDS' ▲단일 플랫폼으로 통합해 보안 운영을 자동화하는 '안랩 SOAR' 등을 제공한다.

이번 사업에 신규 선정된 안랩클라우드메이트는 기업의 안전한 AI 활용을 위한 솔루션을 제공할 예정이다. ▲AI 어시스턴트 구축 지원 솔루션 '애크미아이' ▲생성형 AI 통합 보안 서비스 '시큐어브리지' 등을 공급한다.

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안랩은 이번 솔루션을 통해 중소·중견기업과 소상공인 등이 보안 위협에 대한 대응 역량을 강화하고, 안전한 AI 전환을 추진할 수 있다고 전망했다. 김정현 안랩 마케팅본부장은 "안랩의 자체 AI 기술이 적용된 보안 솔루션을 기반으로 더 많은 기업이 신뢰할 수 있는 IT 환경을 구축하고 운영할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



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