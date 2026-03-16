27~29일 십리벚꽃길 일원서 공연·플리마켓 등 운영

올해로 27회를 맞이한 경남 '하동 화개장터 벚꽃축제'가 오는 3월 27일부터 29일까지 3일간 화개면 그린 나래공원과 십리벚꽃길 일원에서 개최된다.

우리나라 대표 벚꽃 명소인 십리벚꽃길을 중심으로 펼쳐지는 이번 축제는, 벚꽃과 함께 즐길 수 있는 다양한 공연과 프로그램을 통해 상춘객들에게 특별한 봄의 추억을 선사할 예정이다.

특히, 올해는 지난해 산불 피해로 축제를 열지 못했던 아쉬움을 딛고 더욱 풍성한 프로그램과 안전한 행사 운영을 위해 준비에 심혈을 기울이고 있다.

.하동군, 제27회 벚꽃축제 포스터 AD 원본보기 아이콘

축제는 27일 오후 6시 개막식과 축하공연으로 화려하게 막을 열고, 연이어 28일 '벚꽃 노래자랑' 및 '벚꽃 DJ 뮤직 페스티벌', 29일 '청소년 댄스 경연대회' 등이 개최돼 다 같이 어우러지는 화합의 공간이 될 예정이다.

이와 함께 운영되는 부대행사들도 다양하다. 플리마켓, 차 시음 행사, 별맛 부스 등 다채로운 즐길 거리와 먹거리를 포함해 벚꽃길을 따라 펼쳐지는 감성적인 문화 프로그램은 관광객들에게 하동 봄의 정취를 한껏 느끼게 할 전망이다.

이 가운데 축제의 특별 프로그램인 '벚꽃 웨딩 로드 포토존' 행사가 많은 관심을 받고 있다. 벚꽃길을 배경으로 아름다운 추억을 남길 수 있는 이 프로그램은 앞서 진행된 사전 접수에서 전국 각지의 신청자들이 몰리며 축제 분위기를 한층 끌어올렸다.

'웨딩 로드 포토존' 행사는 28일~29일 양일간 진행되며, 신청 접수된 200여 팀 중 특별한 사연을 담은 20팀을 엄선해 전문 사진작가와 촬영을 진행할 예정이다.

아울러 하동군은 매년 발생하는 교통혼잡과 주차 문제를 최소화하기 위한 대책도 마련했다. 축제 기간 중 28~29일과 4월 4일~5일 주말은 화개면 일부 구간(화개중학교~동림모텔)에 '차 없는 거리'를 운영하고, 일방통행 구간을 마련하는 등 교통을 통제할 계획이다.

군 관계자는 "지난해 산불로 인해 벚꽃축제를 개최하지 못해 군민과 관광객 모두에게 큰 아쉬움이 있었다"라며, "올해는 더욱 철저한 준비와 풍성한 프로그램으로 하동의 봄을 기다려온 많은 분에게 잊지 못할 벚꽃 추억을 선사하겠다"라고 말했다.

AD

한편, 화개장터 벚꽃축제는 매년 봄 수많은 관광객이 찾는 하동의 대표 관광 행사로, 벚꽃이 만개하는 시기와 맞물려 지역 관광 활성화와 지역경제에 활력을 불어넣는 봄맞이 축제로 자리매김하고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>