하나투어, '피피티투어' 지분 투자…자동차 테마 여행 시장 진출

피피티투어 지분 16% 확보, 2대 주주로

프리미엄 상품 포트폴리오 강화

하나투어 하나투어 close 증권정보 039130 KOSPI 현재가 41,750 전일대비 350 등락률 +0.85% 거래량 8,131 전일가 41,400 2026.03.16 09:31 기준 관련기사 두바이 공항 제한에 240명 발 묶여…하나·모두투어, 대체 항공편 긴급 확보 고양이섬·토끼섬 간다…하나투어 2030 '밍글링 투어' 출시 "전부 환불 조치" '두바이' 글자에 한숨…중동 리스크 직격탄 맞은 곳[미국-이란 전쟁] 전 종목 시세 보기 는 럭셔리 자동차 테마 여행 기업 피피티투어(피피티 모터투어)에 전략적 투자(SI)를 단행해 지분 16%를 확보하며 2대 주주에 올랐다고 16일 밝혔다. 피피티투어는 글로벌 럭셔리 자동차 브랜드의 드라이빙 프로그램과 F1 그랑프리 등 모터스포츠 경험을 기반으로 프리미엄 자동차·모터스포츠 테마 여행 상품을 기획·운영하는 전문 기업이다.

하나투어는 이번 투자를 계기로 자동차 테마 프리미엄 여행 시장을 본격 공략한다는 계획이다. 최근 고가 체험형 여행에 대한 수요가 늘어나는 트렌드를 반영해 프리미엄 상품 포트폴리오를 확대한다는 전략이다.

양사는 협업을 통해 자동차 테마 프리미엄 여행 상품을 공동 개발한다. 리뉴얼 예정인 하나투어의 하이엔드 여행 브랜드 '제우스월드'를 중심으로 피피티투어의 대표 상품을 선보이고 공동 기획 상품도 확대할 계획이다. 또 럭셔리 드라이빙 투어와 F1 관람권을 결합한 단독 기획 상품을 개발하고, 입장권과 현지 투어 등 단품 상품 경쟁력도 강화한다.

첫 공동 상품으로는 오는 10월 출발하는 '싱가포르 그랑프리 투어 4일'을 출시했다. F1 유일의 야간 도시 레이스인 싱가포르 그랑프리 관람을 비롯해 미슐랭 레스토랑 식사와 특급 호텔 숙박 등이 포함된 프리미엄 일정으로 구성됐다. 싱가포르 야경을 즐길 수 있는 리버크루즈와 주요 관광 일정도 포함된다.

상품 출시를 기념해 프로모션도 진행한다. 예약 고객 가운데 추첨을 통해 3팀(6명)에 호텔 스위트룸 업그레이드(2팀)와 항공권 비즈니스석 업그레이드(1팀) 혜택을 제공한다.

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하나투어 관계자는 "최근 F1 그랑프리와 럭셔리 드라이빙 투어 등에 대한 관심과 수요가 증가하면서 자동차를 테마로 한 럭셔리 여행 시장의 성장 가능성도 커지고 있다"라며 "이번 투자를 통해 프리미엄 테마 여행 시장에서 경쟁력을 강화하고, 차별화된 고부가가치 상품을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



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