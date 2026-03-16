공구·산업용재 상품 맞춤 추천 자동화

와들은 공구·산업용재 종합 쇼핑몰 공구장터에 대화형 인공지능(AI) 에이전트 솔루션 '젠투'를 공급하고, 공구 및 장비 특화 실시간 고객 상담 서비스를 제공한다고 16일 밝혔다.

와들에 따르면, 공구장터는 취급 상품 수가 2만여개에 달하고 제품별 스펙이 다양해 고객 문의에 대한 즉각 대응에 어려움이 있었다. 여러 AI 기반 서비스를 검토한 끝에 상품 안내와 추천 과정에서 한계를 극복하기 위해 젠투를 도입했다.

와들 공구·산업용재 종합 쇼핑몰 공구장터에 대화형 인공지능(AI) 에이전트 솔루션 '젠투'를 공급했다. 와들 AD 원본보기 아이콘

젠투는 공구장터 내 기업·사업자·구매자 각각의 조건과 상황에 적합한 공구를 추천하며 고객의 구매 결정을 지원한다. 비교 대상이 많고 사양이 복잡한 공구와 장비 특성을 고려해 젠투가 상담을 담당하고, 이후 영업 담당자는 견적 확인과 최종 구매에 집중하는 방식으로 업무를 분담하고 있다.

특히 공구장터는 자사몰 메인 화면에 젠투 소개 배너를 직접 개발, 상단 검색창 우측에 'AI 검색' 영역을 별도 구성하는 등 클릭 시 상담창이 활성화되도록 배치해 젠투를 고객 접점 전반에 연동시켰다. 젠투 도입 후 공구장터는 월평균 1500건 이상의 유효 고객 문의를 처리, 축적된 상담 데이터를 상품 기획 및 마케팅에 활용하며 업무 효율성을 높였다는 설명이다.

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조용원 와들 공동 창업자 겸 미국 자회사 대표는 "공구장터는 단순 도입을 넘어 젠투를 직접 개발·연동하며 적극적으로 활용하고 있는 사례"라며 "제품 스펙이 복잡한 전문몰에서도 젠투가 CS 효율과 구매 경험 개선에 실질적으로 기여할 수 있다는 점을 확인했다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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