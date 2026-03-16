지속가능 돌봄, '리본' 프로젝트 비전 선포



세대통합 모델 실현, 돌봄 필요 시민 대상

부산시가 노년을 돌봄 대상뿐만이 아니라 주체로 활동하게 하는 노인일자리 프로젝트를 추진한다. 이른바 노년의 재탄생(Re-Born)과 이웃·세대 간 연결(Ribbon)을 뜻하는 '리본' 모델을 가동한다.

부산시(시장 박형준)는 16일 오후 2시 시청 대강당에서 '리본 프로젝트' 비전 선포와 1만 내편돌보미 출범식을 연다고 알렸다.

출범식에 박형준 부산시장과 김정현 부산시니어클럽협회 회장, 김양진 한국노인인력개발원 부산울산지역본부 본부장, 시니어클럽 관장, 내편돌보미 등 700여명이 참석한다. 부산의 '세대통합 돌봄시대' 출발을 알리는 자리다.

부산시는 이날 기존 환경정비 중심 공익활동 일자리를 돌봄 중심 일자리로 전환하는 '리본 프로젝트' 비전을 공식 선포한다. 리본은 노인일자리를 단순 소득 보전이 아니라 돌봄과 관계 회복 정책으로 확대하겠다는 취지다.

부산시는 올해 '내편돌보미' 1만여명을 선발했다. 내편돌보미는 집 가까이에서 시민 일상을 돌보는 돌봄 활동 인력을 뜻한다. 기존 노인일자리 돌봄사업은 말벗 중심 안부 확인 활동이 대부분이었다. 앞으로는 돌봄 대상과 서비스 범위를 확대한다.

노인과 아동, 장애인, 고독사 위험가구, 취약계층 등 돌봄이 필요한 시민을 대상으로 통합돌봄 서비스를 제공할 계획이다. 신체 건강과 정신 건강, 사회적 관계, 일상생활 지원까지 포함된다.

부산시는 올해를 시작으로 세대통합 돌봄 기반 노인일자리 모델을 확대할 방침이다. 지역 수요와 정책 변화에도 선제 대응한다는 계획이다.

출범식은 두 부분으로 진행된다. 1부에서는 리본 프로젝트 홍보영상 상영과 비전 선포, 선서문 낭독, 출범 퍼포먼스가 열린다. 기장시니어클럽 소속 시니어미디어제작단이 제작한 홍보영상도 상영된다. 시장과 주요 내빈은 터치 세리머니로 프로젝트 비전을 선포한다.

수행기관은 '세대통합 돌봄도시 부산' 실현을 다짐하는 선서를 한다. 내편돌보미 대표는 통합돌봄 활동을 성실히 수행하겠다는 선언을 낭독한다.

출범 퍼포먼스에서는 참석자 전원이 '1만 내편돌보미 출범'을 알리는 피켓을 들고 공동 선언을 진행한다. 2부에서는 내편돌보미 참여 어르신을 대상으로 직무교육이 진행된다. 현장 활동에 앞서 전문성과 책임성을 높이기 위한 교육이다.

내편돌보미는 3월부터 통합돌봄 서비스를 본격 제공한다. 아이부터 어르신까지 모든 세대를 대상으로 활동한다. 부산시는 이를 통해 노인이 돌봄의 대상이 아니라 지역사회 돌봄의 주체로 참여하는 구조를 만들겠다는 계획이다.

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어르신에게는 일자리와 사회 참여 기회를 제공하고 시민에게는 일상 돌봄 서비스를 제공하는 선순환 구조를 만든다는 구상이다.

박형준 시장은 "1만 내편돌보미는 노인이 돌봄의 대상이 아니라 세대통합 정책의 주체임을 보여주는 상징이 될 것"이라며 "어르신들의 역량과 지혜를 바탕으로 더 따뜻한 도시 부산을 만들겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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