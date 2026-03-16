FIAPF 인증 체계 전면 개편
칸·베를린 등과 동급 위상 재확인

부산국제영화제, FIAPF 'A-리스트' 영화제 선정
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부산국제영화제는 국제영화제작자연맹(FIAPF)이 개편한 국제영화제 인증 체계에서 칸, 베를린, 베니스국제영화제 등과 함께 'A-리스트'에 선정됐다고 16일 밝혔다.


1933년 설립된 FIAPF는 국제영화제의 신뢰성을 공인하는 기구다. 기존에는 경쟁, 비경쟁 등 네 카테고리로 영화제를 분류해왔으나, 최근 이 기준을 폐지하고 영화제의 종합적인 역량을 평가하는 새로운 인증 체계를 도입했다.

새 지표인 A-리스트는 영화제의 장르나 형식에 구애받지 않고 실질적인 국제적 영향력을 평가한다. 작품 선정, 산업 연계 활동, 언론 및 홍보, 상영 및 관객 등 네 항목에 대한 2년간의 정량·정성 데이터를 집계해 결정한다. 플로렌스 지로 FIAPF 수석 디렉터는 "영화제 생태계를 강화하고, 산업 핵심 파트너로서 영화제의 역할을 재확인하기 위한 변화"라고 설명했다.


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1996년 출범한 부산국제영화제는 이듬해 FIAPF로부터 인증받았으며, 2018년부터 FIAPF 영화제 위원회 일원으로 활동한다. 정한석 부산국제영화제 집행위원장은 "전 세계 주요 영화제를 평가하는 단체로부터 공인되었다는 점에서 의미가 크다"며 "A-리스트 영화제로서 글로벌 위상을 더욱 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

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올해 부산국제영화제는 10월 6일부터 15일까지 영화의전당 일대에서 열린다.


이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
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