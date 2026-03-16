글로벌 인증 기관 '넴코'의 AI 신뢰성 입증

한국표준협회의 'AI+ 인증'도 취득

삼성전자의 '가전제품 원격진단' 서비스가 16일 글로벌 인증 기관 '넴코'가 주관하는 'AI 트러스트 마크'를 국내 최초로 취득했다.

'넴코'는 90년 이상의 역사를 가진 노르웨이 기반의 글로벌 시험 인증 기관으로, 전 세계 150여 개국의 규격 인증을 관리하고 있다. 2024년부터 AI 시스템의 기술적 투명성과 윤리적 안정성을 보증하는 'AI 트러스트 마크'를 운영하고 있다. 유럽 AI 법과 ISO/IEC 42001 국제 표준 등 엄격한 규제 요건을 기반으로 심사를 진행해 글로벌 수준의 신뢰도를 보장한다.

삼성전자의 '가전제품 원격진단' 서비스가 글로벌 인증 기관 '넴코(Nemko)'가 주관하는 'AI 트러스트 마크(AI Trust Mark)'를 국내 최초로 취득했다. 삼성전자 AD 원본보기 아이콘

'가전제품 원격진단' 서비스는 제품의 상태를 원격으로 모니터링하고 인공지능(AI)으로 분석한 내용을 토대로 전문 상담사가 진단과 상담을 제공하는 서비스다.

▲AI가 에어컨·냉장고 컴프레서와 온도 센서의 데이터 분석을 통한 비정상적인 온도변화를 조기에 감지해 냉매 누설 징후를 조기에 감지하는 '냉매 누설 예측' ▲냉장고 센서가 감지하지 못하는 도어의 미세한 열림 상태를 냉장고의 내부 온도 변화와 냉각 패턴으로 판단하는 '미세 문 열림 진단' ▲에어컨 열교환기에 유분이나 먼지가 쌓여 열교환 효율 및 에어컨 성능을 저하하는 현상을 예측하고 관리 가이드를 제공하는 '유분 증착 예측' 등을 지원한다. 현재 한국을 포함해 전 세계 120여 개국에서 서비스되고 있다.

사용자는 '가전제품 원격진단' 서비스를 통해 제품의 고장을 선제적으로 관리받아 제품을 더 오래 사용할 수 있고, 원격으로 문제를 해결할 수 있기 때문에 시간과 비용도 절약할 수 있다.

'가전제품 원격진단' 서비스는 한국표준협회의 'AI+ 인증'도 취득했다. ▲ AI 모델 성능 ▲ 소프트웨어 제품 품질 ▲ AI 신뢰성 등 품질 전반에서 우수한 평가를 받았다. 삼성전자는 '가전제품 원격진단' 서비스 외에도 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 주요 가전 품목에서 총 17개의 국내 최다 'AI+ 인증'을 보유하고 있다.

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문종승 삼성전자 DA사업부 부사장은 "이번 인증을 통해 삼성전자 AI 가전의 기술력뿐만 아니라 윤리적 책임감과 신뢰성을 다시 한번 입증했다"며 "앞으로도 소비자들이 안심하고 혁신적인 AI 가전 경험을 누릴 수 있도록 글로벌 표준에 부합하는 보안과 신뢰성을 지속 강화해나갈 것"이라고 말했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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