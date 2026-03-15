손흥민의 소속팀 로스앤젤레스FC(LAFC)가 미국프로축구(MLS) 정규리그 개막 4연승을 질주했다. 리그 4경기 연속 무실점 행진도 이어갔다.

LAFC는 15일(한국시간) 미국 LA의 BMO 스타디움에서 열린 세인트루이스와 2026 MLS 정규리그 4라운드 홈 경기에서 2-0으로 승리했다. 미드필더 마티외 슈아니에르가 후반에만 두 골을 몰아치며 LAFC의 승리를 이끌었다.

손흥민(가운데)이 15일(한국시간) 미국 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 열린 세인트루이스와 2026 미국프로축구(MLS) 정규리그 4라운드 홈 경기에서 상대 수비와 공을 다투고 있다. LA= 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

손흥민은 선발 출전해 후반 26분까지 뛰었으나 공격 포인트를 기록하지 못했다. 손흥민은 올 시즌 리그 4경기에서 득점 없이 도움 3개를 기록했다. 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵까지 포함하면 올 시즌 1골 7도움을 기록 중이다.

후스코어드닷컴에 따르면 손흥민은 이날 경기에서 슈팅 2회, 키패스 1회를 기록했다. 공을 30회 터치했고 패스 20회, 패스 성공률 100%를 기록했다. 후스코어드닷컴은 토트넘 수비진에 7점대, 공격진에 6점대 평점을 부여했으며 손흥민의 평점은 6.6을 기록했다.

세인트루이스 정상빈과의 맞대결은 성사되지 않았다. 정상빈은 손흥민이 교체된 뒤인 후반 38분 라파엘 산토스를 대신해 투입됐지만 공격 포인트를 기록하지 못했다.

LAFC는 정규리그 4경기에서 8골을 넣고 무실점을 기록하며 서부 콘퍼런스 단독 선두를 달렸다. 현재 MLS 서부 콘퍼런스에서는 LAFC와 밴쿠버 화이트캡스, 새너제이 어스퀘이크스가 전승을 기록 중이다. 다만 화이트캡스와 어스퀘이크스는 아직 4라운드 경기를 치르지 않았다.

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LAFC는 CONCACAF 챔피언스컵까지 포함해 올 시즌 7경기에서 6승 1무로 무패 행진을 이어가고 있다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



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