아동 성범죄 작가 논란 출판사 방송 노출

전범기 논란 ‘명탐정 코난’ 포스터 등장도

MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'가 논란에 휩싸인 일본 출판사를 방송에 노출한 데 이어, 전범기 논란으로 국내 개봉이 무산됐던 애니메이션 포스터까지 등장한 사실이 뒤늦게 알려지며 비판이 이어지고 있다.

지난 13일 방송된 '나 혼자 산다'에선 웹툰 작가 기안84가 자신의 우상인 일본 공포 만화의 거장 이토 준지를 만나기 위해 일본을 방문하는 내용이 공개됐다.

MBC ‘나 혼자 산다’에서 아동 성범죄 전력이 있는 만화가의 작품을 연재한 출판사가 노출돼 논란이 됐다. MBC ‘나 혼자 산다’ 방송화면 캡처 AD 원본보기 아이콘

기안84는 방송인 강남과 함께 이토 준지 작가가 활동하는 출판사 소학관을 찾아 작가를 만났다. 방송에선 소학관을 '도라에몽''이누야샤' '명탐정 코난' 등을 배출한 일본 대표 만화 출판사라고 소개하며 이토 준지의 대표작 '소용돌이', '공포의 물고기' 등이 이곳에서 출판됐다고 설명했다.

그러나 방송 이후 온라인에서는 제작진의 판단이 부적절했다는 지적이 이어졌다. 소학관이 최근 일본에서 아동 성범죄 전력이 있는 만화가가 가명을 사용해 다시 작품 활동을 이어온 사실이 드러나 논란에 휩싸였기 때문이다. 해당 사건은 일본 언론 보도를 통해 알려졌고, 일부 만화가들이 소학관과의 협업 중단을 선언하는 등 업계에서도 반발이 이어지고 있다.

논란이 확산하자 제작진은 VOD 다시보기 서비스에서 소학관을 소개한 장면을 삭제한 것으로 전해졌다. 다만 공식 입장은 아직 밝히지 않은 상태다.

일본 해상자위대 협력 제작과 욱일기(전범기) 논란에 휘말린 애니메이션 ‘명탐정 코난: 절해의 탐정’의 포스터. MBC ‘나 혼자 산다’ 방송화면 캡처 원본보기 아이콘

이와 함께 방송에 사용된 이미지도 뒤늦게 뭇매를 맞고 있다. 프로그램이 소학관을 소개하는 과정에서 등장한 애니메이션 '명탐정 코난: 절해의 탐정'의 포스터가 문제로 지적된 것이다. 이 작품은 일본 해상자위대 협력 제작과 욱일기(전범기) 논란으로 국내에서 개봉되지 않은 극장판이다.

AD

일부 시청자들은 "논란이 된 출판사를 굳이 긍정적으로 소개한 것도 문제인데, 전범기 논란이 있었던 작품 포스터까지 사용한 것은 이해하기 어렵다"며 제작진의 연출이 부주의했다고 비판하고 있다.

최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>