AI 인지모델 적용…통합 안전관리 플랫폼도 운영

심야 시간대 무료 운영…4월 중 유상 전환

카카오모빌리티는 서울특별시 자율주행 자동차 여객 운송사업자로 선정돼 강남 심야 서울자율차 운영을 16일부터 시작한다고 15일 밝혔다.

서울자율차는 카카오모빌리티의 자체 자율주행 기술을 기반으로 운영될 예정이다. 이로써 카카오모빌리티는 2024년 통합운송플랫폼 사업자 선정에 이어 자율주행 기술 경쟁력을 입증하게 됐다.

카카오모빌리티는 서울특별시 자율주행 자동차 여객 운송사업자로 선정돼 강남 심야 서울자율차 운영을 16일부터 시작한다고 15일 밝혔다. 카카오모빌리티의 자율주행차. 카카오모빌리티 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업자 선정을 통해 플랫폼 운영 역량과 자율주행 기술력을 동시에 검증받았다는 게 카카오모빌리티의 설명이다. 카카오모빌리티는 그동안 판교와 강남 등 복잡한 도심 데이터로 고도화해 온 자율주행 차량의 두뇌인 'AI 플래너1'을 기반으로 '엔드 투 엔드(E2E) 2' 자율주행 핵심 기술을 내재화해왔다.

카카오모빌리티가 운영하는 서울자율차에는 하드웨어 설계 역량에 더해 자율주행용 AI를 데이터로 학습시키고 검증하는 'AI 데이터 파이프라인', 인지·판단시스템을 인공지능(AI)으로 고도화한 자율주행 핵심 솔루션이 구현돼 있다.

카카오모빌리티는 2018년부터 모듈화된 자율주행 센서 구조물인 'AV-Kit'를 통해 실시간으로 도심 운행데이터를 수집해왔다. 수집된 데이터는 AI 기반 지능형 오토라벨링 기술로 가공해 자체 개발한 AI 데이터 파이프라인으로 자율주행 모델 학습에 즉각 반영되며, 이를 통해 방대한 데이터를 스스로 학습하는 자율주행 AI를 고도화해 왔다.

자율주행의 두뇌 역할을 하는 인지·판단 시스템은 AI 기술을 포함한 독자적인 주행 알고리즘으로 고도화했다. 서울자율차는 딥러닝 기반의 도심 특화 인지 코어 모델을 적용해 복잡한 도로 환경에서도 신호등과 보행자 등 주변 사물을 식별한다.

아울러 예측 불가능한 상황에서 AI 플래너가 인간처럼 유연하게 판단하는 동시에 안전성 확보가 가능한 '규칙기반 방식3'를 결합했다. 이를 통해 강남과 같은 고난도 도심 환경에서도 실시간 대응력을 높인 주행 알고리즘을 구현했다.

자율주행 차량 데이터를 실시간 분석해 돌발 상황에 즉각 대응할 수 있도록 지원하는 '지능형 자율주행 통합 안전관리 플랫폼'도 함께 운영한다. 차량 내부에 장착된 시각화 장치(AVV)를 통해 주변 장애물과 경로 계획을 승객에게 실시간으로 공유해 신뢰도를 높일 예정이다.

카카오모빌리티의 강남 심야 서울자율차는 강남구 자율주행 시범운행지구에서 평일 심야 시간대(오후 10시~익일 오전 5시)에 운영된다. 이용자는 카카오 T 앱 내 '전체보기' 화면의 '서울자율차' 아이콘을 선택하거나 일반 택시 호출 메뉴를 통해 차량을 불러 이용할 수 있다. 서비스는 현재 무료로 운영 중이며, 서울시 자율주행 운송 서비스 정책에 따라 오는 4월 중 유상 서비스로 전환될 예정이다.

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류긍선 카카오모빌리티 대표는 "글로벌 빅테크가 유일하게 장악하지 못한 국내 모빌리티 시장에서 독자적인 자율주행 기술 경쟁력을 확보하는 것이 중요한 시점"이라며 "그동안 축적해 온 모빌리티 데이터 인프라와 운영 역량을 바탕으로 미래 모빌리티의 핵심인 자율주행 분야에서 경쟁력을 확보해 피지컬 AI 기반의 기술 기업으로 나아가겠다"고 밝혔다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



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