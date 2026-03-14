靑 안보실 "북한 탄도미사일 발사는 유엔안보리 위반…즉각 중단 촉구"

北 탄도미사일 10여발 발사에

'긴급안보상황점검회의' 개최

"관계기관 대비태세 만전 지시"

청와대는 14일 북한의 탄도미사일 발사에 대해 "유엔 안전보장 이사회 결의를 위반하는 도발 행위로 이를 즉각 중단할 것을 촉구했다"고 밝혔다.

청와대 국가안보실은 이날 북한이 평양 인근에서 동해상으로 탄도미사일 10여 발을 발사한 것과 관련해 국방부·합참 등 관계기관이 참석한 가운데 '긴급안보상황점검회의'를 개최하고 이같이 전했다.

안보실은 "이번 발사가 우리 안보에 미치는 영향을 살펴보고 필요한 조치 사항들을 점검했다"며 "지금이 한미 연합연습 기간이라는 점에서 관계기관에 대비 태세 유지에 더욱 만전을 기할 것을 지시했다"고 설명했다.

아울러 안보실은 "북한의 이번 발사 상황과 이같은 조치들에 대해 대통령께 보고했다"고 부연했다.

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북한의 탄도미사일 발사는 지난 1월 27일 동해상으로 발사한 이래 47일 만이며, 올해 들어 3번째다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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