고양·남양주·하남시 “선 교통 후 개발 약속 지켜라”구

제5차 국가철도망계획 'GTX-D·E·F' 등 노선 반영 요청

3기 신도시 광역교통 문제 해결 공동 건의문 발표

경기 고양특례시(시장 이동환)는 13일 남양주시, 하남시와 함께 국회에서 공동 건의문을 통해 중앙정부와 경기도에 '신도시 광역교통 문제 해결'을 강력히 요구했다.

이현재 하남시장(왼쪽), 이동환 고양특례시장(가운데), 주광덕 남양주시장이 13일 국회에서 공동 건의문을 통해 중앙정부와 경기도에 '신도시 광역교통 문제 해결'을 강력히 요구하고 있다. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 공동 건의는 수도권 주택공급 정책에 적극 협력해 온 지방정부가 신도시 광역교통에 대한 문제의식을 공유하고 공동 대응에 나선 것이다.

공동 건의문에서 정부는 2018년 3기 신도시 발표 당시 '선(先) 교통, 후(後) 개발' 원칙을 제시했지만, 광역철도 등 핵심 교통대책은 상당수가 착공조차 이뤄지지 못해 3기 신도시 주민들의 교통불편이 명약관화한 실정이라고 밝혔다.

또한 기존 신도시와 택지지구에 입주한 주민들도 여전히 교통 불편을 호소하고 있으며 최근 지방 중점 투자 정책으로 인한 수도권교통 역차별에 대한 우려도 제기되고 있다고 설명했다.

아울러, '신도시 광역교통은 단순한 출퇴근 편의 문제가 아니라 서울 중심 과밀해소와 국가 균형발전을 실현하고 저출생·청년정책과도 연결된 핵심 기반시설'이라며 '수도권 주택정책의 완성은 광역교통망의 최적·적기 구축에 달려 있다'고 강조했다.

제5차 국가철도망 구축계획 및 대도시권 광역교통 시행계획 건의 노선. 고양시 제공 원본보기 아이콘

3개 지자체장은 신도시 광역교통 문제 해결을 위해 '제5차 국가철도망계획' 수립 시 GTX-D·E·F 노선과 경기도 GTX-G·H 노선, 일산선 급행화, 고양시 교외선 전철화 사업 포함을 제안했다. 특히, 고양특례시장은 GTX노선은 GTX-F의 관산 경유와 경기도 GTX-H의 삼송?내유 경유를 강조했다.

또한 '제5차 광역교통시행계획' 수립 시 △고양시 고양은평선 일산 연장, 9호선 급행 대곡 연장, 신분당선 일산 연장 △남양주시 3호선 덕소 연장, 별내선 청학리~의정부 연장, 6호선 남양주 연장 △하남시 위례신사선 하남 연장 노선 반영을 요청했다.

이와 함께 경기도에 강동하남남양주선 2공구(미사~다산)와 5공구(왕숙)의 공사방식 결정을 더 이상 지체하지 말고 조속히 추진할 것을 요구했다.

아울러 3기 신도시 광역철도인 고양은평선, 강동하남남양주선의 조속한 착공과 설계 과정에서 각 지역 주민 의견이 적극 반영될 수 있도록 노력해 줄 것도 당부했다.

GTX 노선도. 고양시 제공 원본보기 아이콘

마지막으로 국토교통부와 3기 신도시 사업시행자에게 광역교통대책 수립 시 기존 신도시 광역교통 문제까지 함께 해결할 수 있는 포용적 교통대책 마련을 요청했다.

이동환 고양특례시장은 "고양특례시는 일산신도시를 비롯해 삼송?식사?지축 등 대규모 택지개발이 이루어진 수도권 서북부 대표 신도시 지역이자, 현재 3기 신도시인 창릉지구가 추진되는 지역으로, 국가 주택공급 정책에 따라 신도시가 조성되었지만, 교통 인프라는 그 속도를 따라가지 못하고 있는 것이 현실" 이라며 "기존 신도시 광역교통을 개선할 수 있는 고양은평선 일산 연장, 9호선 급행 대곡 연장, 신분당선 일산 연장과 3호선 급행과 GTX-F의 관산 경유, 경기도 GTX-H의 삼송?내유 경유의 철도망계획 반영이 반드시 필요하다"고 강조했다.

또한, "광역교통망은 수도권 균형발전과 국가 경쟁력을 좌우하는 핵심기반시설로, 공동 건의를 통해 신도시 주민들이 체감할 수 있는 실질적인 교통개선이 이루어지길 기대한다"고 밝혔다.

주광덕 남양주시장은 "현재 별내·다산과 왕숙지구 개발로 교통 수요가 급증하고 있으나 인프라는 턱없이 부족하다"며 "GTX-D·E·F 및 경기도 GTX-G 노선, 3호선 덕소 연장, 6호선 남양주 연장, 별내선 청학리~의정부 연장 등 주요 철도사업의 국가계획 반영과 조속한 추진이 절실하다"고 강조했다.

이어 "특히 유찰로 지연 중인 강동하남남양주선(9호선) 2·5공구의 공사 방식 결정을 조속히 마쳐 착공을 서둘러야 한다"며 "많은 시민이 출근길 교통 정체와 혼잡 속에서 벗어나 '길 위에서의 여유'를 찾을 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.

경기도 GTX 플러스 노선도. 고양시 제공 원본보기 아이콘

이현재 하남시장은 "위례신도시의 불공정한 철도교통 문제 해결을 위한 '위례신사선 하남 연장'과 'GTX-D 노선의 미사강변도시 황산 경유를 포함한 철도망계획 반영이 반드시 필요하다"며 "강동하남남양주선의 미사구간 선착공을 검토하고 2018년 국토교통부 장관과 하남시장 간 합의문에 따라 교산 입주민과 지역 주민들이 실질적인 교통 편익을 누릴 수 있도록 교산신도시 광역교통개선대책도 조속히 변경·보완해야 한다"고 강조했다.

AD

고양특례시는 앞으로도 하남시와 남양주시와 함께 신도시 광역교통 문제가 실질적으로 해결될 때까지 공동 대응을 이어갈 계획이다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>