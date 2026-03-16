국내 증시 변동성 속, 개인 투자자 ‘수익 방어·파킹형 전략’ 집중

최근 국내 증시의 극심한 변동성 속에서 개인 투자자들의 전략이 뚜렷하게 나타나고 있다. 단기적인 불확실성과 변동성이 확대되면서 수익률 방어를 목표로 하는 상품과 여유자금을 잠시 보관하는 파킹형 상품으로 관심이 집중되고 있다. 특히 증시가 급락과 반등을 반복하는 가운데, 투자자들은 하락장에서도 손실을 줄일 수 있는 구조를 가진 상품과 단기 금리형 상품을 선호하는 모습이 두드러진다.

이러한 흐름은 투자 전략이 지수 상승, 하락, 안정성 등 목표에 따라 명확히 갈리는 현상으로 이어지고 있다. 즉, 일부는 증시 반등을 노리고 적극적으로 참여하는 반면, 다른 일부는 단기 변동성을 피해 안전한 자금 운용을 택하면서 시장 전반의 거래 패턴과 투자 심리에 영향을 주고 있다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr?agency=ASIA]

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 하이스탁론, 연 5%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr?agency=ASIA

삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 186,000 전일대비 2,500 등락률 +1.36% 거래량 5,390,255 전일가 183,500 2026.03.16 09:26 기준 관련기사 [굿모닝증시]"중동 포화 속 파월의 입·마이크론 실적…코스피 안개속 장세" [주주자본주의]①개정 상법 시대 열렸다…3월 주총 키워드는 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 전 종목 시세 보기 , SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 939,000 전일대비 29,000 등락률 +3.19% 거래량 983,187 전일가 910,000 2026.03.16 09:26 기준 관련기사 [굿모닝증시]"중동 포화 속 파월의 입·마이크론 실적…코스피 안개속 장세" [주주자본주의]①개정 상법 시대 열렸다…3월 주총 키워드는 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 전 종목 시세 보기 , 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 509,500 전일대비 7,500 등락률 -1.45% 거래량 213,696 전일가 517,000 2026.03.16 09:26 기준 관련기사 현대차, 전 부문 대규모 채용 실시… 171개 공고 오픈 [주주자본주의]①개정 상법 시대 열렸다…3월 주총 키워드는 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 전 종목 시세 보기 , 삼성중공업 삼성중공업 close 증권정보 010140 KOSPI 현재가 29,350 전일대비 1,350 등락률 -4.40% 거래량 2,247,009 전일가 30,700 2026.03.16 09:26 기준 관련기사 삼성중공업, 美에 연구센터 연다…샌디에이고주립대와 공동 설립 코스피·코스닥 장 초반 약세…변동성 장세 지속 신용미수 대환, 저가매수 자금 모두 연 5%대 금리로 신청 당일 이용 가능 전 종목 시세 보기 , 두산에너빌리티 두산에너빌리티 close 증권정보 034020 KOSPI 현재가 109,000 전일대비 2,500 등락률 +2.35% 거래량 2,350,782 전일가 106,500 2026.03.16 09:26 기준 관련기사 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 투자금 규모가 작다면 수익도 제한...연 5%대 금리로 최대 4배까지 코스피 3%대 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기

AD

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>