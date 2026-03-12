경기 수원남부소방서가 각종 재난 현장에서의 대응력을 높이기 위해 13일까지 상반기 소방 전술훈련 평가를 실시한다.

이번 평가는 현장 대응 능력 향상과 현장 활동 대원의 전문성 강화를 위해 기획됐다.

평가는 화재분야·운전 분야·구조분야·구급 분야 등 4개 분야로 개인 전술 50%, 팀 전술 30%, 이론 평가 20%로 구성됐다.

경기 수원남부소방서가 13일까지 소방전술훈련 평가를 실시한다. 수원남부소방서 제공

특히 팀 전술 종목에서는 청사를 활용해 실제 재난 현장과 유사한 환경 속에서 대원들의 팀워크와 상황 판단 능력을 집중적으로 평가한다.

박정훈 수원남부소방서장은 "지속적인 소방 전술훈련을 통해 현장에서 시민의 생명과 재산을 지키는 데 빈틈이 없도록 최선을 다하겠다"며 "앞으로도 실전과 같은 훈련을 통해 현장 대응 능력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

이영규 기자



