롯데글로벌로지스는 오는 23일 '국제 강아지의 날'을 맞아 유기견 보호 봉사활동을 진행했다고 12일 밝혔다.

이번 활동은 유기견 실태에 대한 사회적 관심을 높이고 소외된 동물을 돌보기 위해 마련됐다.



롯데글로벌로지스 임직원들은 전날 경기 파주 한국유기동물복지협회를 찾아 견사 및 케이지 청소, 유기견 산책 활동을 진행했다. 이날 활동에는 근로자위원 전원이 동참해 노사 간 유대를 다졌으며 따뜻한 기업 문화 구축에 힘을 보탰다.



임직원들은 보호소 유기견들의 적응을 돕기 위해 직접 제작한 '노즈워크 장난감' 100여개를 후원했다. 해당 장난감은 임직원 100여명이 제작 과정에 참여해 활동의 의미를 더했다.



롯데글로벌로지스 관계자는 "소외된 유기견들을 돌보며 생명 존중의 가치를 실천하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 환경 보존을 위한 다양한 사회공헌을 추진하며 인식 개선에 기여할 계획"이라고 전했다.

