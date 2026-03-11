다카이치 "이르면 16일부터"

원유 가격 연동된 LNG도 상승 압력

일본 정부가 중동 정세 악화에 휘발유 가격이 급등할 조짐이 보이자 국제기구 회원국 합의와 별도로 비축유 방출에 나서기로 했다.

11일 교도통신 등에 따르면 다카이치 사나에 일본 총리는 이날 총리 공저에서 기자들과 만나 이르면 오는 16일 비축유를 단독 방출할 예정이라고 밝혔다. 그는 민간 비축유 15일분과 국가 비축유 1개월분을 방출한다고 설명했다.

다카이치 총리는 "국제에너지기구(IEA)와 연계된 국제적 비축유 방출의 정식 결정을 기다리지 않고 비축유를 (단독으로) 방출하기로 했다"고 말했다. 비축유 방출은 IEA 회원국들이 협력해 시행하는 것이 일반적이다. 일본 정부가 단독으로 실시할 경우 1978년 관련 제도가 만들어진 이후 첫 사례가 된다고 교도통신은 전했다.

다카이치 총리는 비축유 방출 배경과 관련해 "유조선이 호르무즈 해협을 사실상 통과할 수 없는 상황이 이어지고 있어 이달 하순 이후 일본의 원유 수입은 대폭 감소할 것으로 전망된다"고 했다. 그러면서 원유의 90% 이상을 중동에 의존하는 점을 고려해 석유 제품 공급에 지장이 생기지 않도록 하기 위해 비축유를 활용하려는 것이라고 덧붙였다.

일본 경제산업성이 이날 발표한 지난 9일 기준 일반 휘발유 전국 평균 소매가는 L당 161.8엔(약 1503원)으로 전주와 비교해 3.3엔(약 31원) 올랐다. 일본에서 휘발유 가격이 160엔(약 1486원)을 넘은 것은 지난해 12월 이후 3개월 만이다.

휘발유는 물론 액화천연가스(LNG) 가격마저 급등할 것이라는 우려도 나온다고 요미우리신문은 전했다. 일본은 LNG의 경우 원유와 달리 중동 의존도가 10% 정도로 낮은 편이다. 다만 일본이 조달하는 LNG 가격은 원유 가격과 어느 정도 연동돼 중동 정세 악화가 장기화하면 가격이 오를 가능성이 있다. 요미우리는 "원유 가격이 LNG 가격에 영향을 미치고 (이 흐름이) 전기요금에 반영되는 데 4~9개월이 걸린다"며 "냉방 수요로 전력 소비가 늘어나는 여름에 부담이 증가할 우려가 있다"고 전했다.

