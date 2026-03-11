육동한 춘천시장 “시민 일상 지킨다”

고물가·고유가 긴급 대응책 마련

공공요금 동결 및 소상공인 지원 강화

中企 육성자금 500억 확대·기업 맞춤형 상담 지원

중동지역 긴장 고조로 인한 국제유가 상승과 환율 불안이 이어지면서 춘천시가 즉시 민생위기 극복 대책을 마련했다.

육동한 춘천시장이 11일 시청 브리핑룸에서 브리핑을 열고 이날 주재한 제26차 민생경제정책협의회 회의 내용에 대해 발표하고 있다. 춘천시 제공 AD 원본보기 아이콘

육동한 춘천시장은 11일 시청 브리핑룸에서 브리핑을 열고 이날 주재한 제26차 민생경제정책협의회 회의 내용에 대해 발표했다. 이날 열린 '제26차 춘천시 민생경제정책협의회'에서는 유가 상승과 원·달러 환율 급등 등 대외 경제 불안 요인이 지역 물가와 소비 위축, 소상공인 경영난으로 이어질 가능성에 대해 집중 논의했다. 춘천 지역 역시 휘발유 가격이 최근 1주일 사이에 크게 상승하는 등 시민 체감 물가 부담이 커지는 상황이다.

이에 따라 시는 △생활물가 안정과 △골목상권 보호 △기업 경영환경 개선 △취약계층 보호 등을 핵심으로 한 대응 방안을 마련했다고 밝혔다. 시는 우선 민생물가 안정을 위해 '춘천시 민생경제 상황실'을 가동하고 116개 주요 민생품목의 가격 동향을 상시 점검한다. 농축산물 수급 불안에 대비해 농부의 장터 확대 운영과 직거래 장터 참여를 통해 유통 효율을 높이고 주요 농축산물 출하 동향도 집중 관리한다.

에너지 대책도 추진한다. 고유가 지속시 농업용 면세유와 경로당 등 취약계층 난방비 추가지원을 검토하고 산업단지 입주기업 물류비 지원 대상을 이번 추경을 거쳐 60개 기업으로 늘릴 계획이다. 상수도 요금, 쓰레기 종량제 봉투, 공영주차장 요금 등 지방 공공요금 인상 검토를 보류하고 저가주유소와 알뜰주유소 정보를 시 홈페이지에 안내할 계획이다.

또 지역 소비 촉진을 위해 춘천사랑상품권 발행 규모 확대를 위한 예산을 추가 편성하고 공공형 배달 플랫폼 '땡겨요' 활성화와 착한가격업소 확대 등 소비촉진 정책도 함께 추진한다.

소상공인과 골목상권 지원도 강화한다. 시는 대형마트 새벽배송 허용 논의에 따른 지역 상권 영향을 선제적으로 대응하는 한편 원도심 활성화를 위해 문화·예술 거점인 소양 아트써클을 관광 명소화하고 주변 상권과 연계한 활성화 사업을 추진할 계획이다. 노후 전통시장 안전 인프라 확충도 병행한다.

기업 지원과 일자리 확대를 위한 대책도 마련했다. 시는 중소기업 애로 해소를 위해 찾아가는 맞춤형 기업상담회를 유관기관과 협력해 운영하고 ICT 기업 간담회에서 제기된 생성형 AI 구독료 지원을 확대해 기업 직원의 디지털 역량 강화를 지원한다.

또 중소기업 육성자금 이차보전 예산을 증액해 융자 규모를 500억원으로 확대할 예정이다.

취약계층 보호와 사회안전망 강화에도 힘쓴다. 춘천형 통합돌봄망을 확대해 노인맞춤돌봄 대상자를 3,770명까지 늘리고 위기가구 지원 사업인 '그냥드림' 시범사업은 오는 5월부터 본사업으로 전환한다. 소방차 진입이 어려운 화재 취약 지역에는 이동식 대용량 소화기 14대와 고압살수기 3대를 배치해 초기 화재 대응 체계도 강화한다. 이와 함께 국가유공자 복지 지원과 장애인 개인예산제 시범 운영 등 취약계층 지원 정책도 함께 추진한다.

육동한 춘천시장은 "그간 스물여섯차례의 민생경제정책협의회를 통해 시민에게 작지만 큰 도움을 주고 사회가 어려울 때 제 기능을 발휘했다"며 "더 어려워질 수도 있고, 반대로 빨리 안정을 찾을 수도 있는 매우 불확실한 작금의 현실에서 두려움을 이겨내고 편안한 일상이 이어지도록 춘천시는 시민의 손을 잡고 계속 뛰겠다"고 말했다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



