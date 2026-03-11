용인시, 초록우산과 '디딤씨앗통장' 후원금 전달

지역 기업·기관 7곳 참여 1940만원 기부

경기 용인특례시(시장 이상일)는 11일 시청 접견실에서 초록우산 어린이재단 경기1지역본부와 용인한빛라이온스클럽과 함께 '디딤씨앗통장 활성화를 위한 후원금 전달식'을 개최했다고 밝혔다.

이상일 용인특례시장이 11일 초록우산과 함께하는 '디딤씨앗통장' 후원금 전달식에서 감사인사 하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 전달식은 지난해 12월 시와 초록우산 어린이재단(회장 황영기)이 체결한 업무협약에 따라 진행된 것으로 지난해 1차 후원에 이어 추가로 조성된 2차 모금액을 전달하기 위해 마련됐다.

전달식에는 이상일 시장을 비롯해 사업을 주관하는 여인미 초록우산 어린이재단 경기1지역본부장과 협약 기관인 김용숙 용인한빛라이온스클럽 회장이 참석했다.

또한, 후원에 참여한 나준수 용인상공회의소 경영인아카데미 총동문회 회장과 김현진 본부장, 전정옥 주안이엔지(주) 대표, 박은정 GIC글로벌정보통신(주) 대표이사, 유경숙 스포빌골프 대표, 박현준 ㈜현대에프앤비 대표이사, 이은주 다도화랑 디렉터, 성경선 ㈜세경공조 대표이사, 송은하 주식회사 스틸센트럴 대표이사 등이 함께했다.

후원에 참여한 기관들은 총 1940만원의 후원금을 초록우산 어린이재단에 전달했다.

이상일 시장은 "경기가 어려운 상황에서도 지역의 아이들을 위해 따뜻한 나눔을 실천해 주신 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "여러분들이 보내주신 정성이 아이들이 미래를 준비하는 든든한 디딤돌이 될 것이라고 생각한다"고 말했다.

여인미 본부장은 "디딤씨앗통장 사업은 지자체의 참여와 협력이 반드시 필요한 사업으로, 용인시의 적극적인 결단과 지원이 있었기에 사업을 빠르게 추진할 수 있었다"며 "아이들의 미래를 위해 진심으로 고민하시는 이상일 시장님과 시의 지원에 큰 힘을 얻고 있다"라고 말했다.

디딤씨앗통장은 아동발달지원계좌로 아동이 매월 일정 금액을 저축하면 정부와 지방자치단체가 월 최대 10만원까지 매칭 지원하는 제도다.

여기에 초록우산 어린이재단과 민간 후원금으로 월 5만원이 추가 지원돼 아동이 만 18세 이후 학자금, 취업 준비, 주거 마련 등 사회 진출에 필요한 자산을 마련할 수 있도록 돕는다.

AD

용인시는 지난해 12월 1차 전달식을 통해 취약계층 및 보호대상 아동 74명의 자산 형성을 지원했으며, 이번 7개 기업과 후원자의 참여로 추가로 34명의 아동이 자립 기반을 마련할 수 있게 됐다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>