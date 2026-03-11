양육비이행관리원, 이용자 간담회 개최…현장 의견 청취

3개 이용자 단체 참여…건의 사항 청취

"양육비 이행 지원 제도, 실질적 도움돼야"

성평등가족부 산하 양육비이행관리원은 11일 양육비 이행 지원 제도 발전 방향 마련을 위해 이용자 간담회를 개최했다.

이용자 대표로는 양육비해결총연합회, 칸나희망서포터즈, 양육비해결하는사람들의 관계자가 참석했다.

이번 간담회는 양육비 이행 지원 제도 등 주요 정책에 대해 현장 의견을 청취하기 위해 마련됐다.

주요 논의 사항으로는 양육비 이행 지원 정책·제도 운용 및 건의 사항 청취, 이용자 체감도를 높이기 위한 현장 단체와의 협력 강화 등이 다뤄졌다.

전지현 양육비이행관리원 원장은 "앞으로도 현장과 지속적으로 소통하면서 이용자 의견을 반영해 양육비 이행 지원 제도가 국민에게 실질적으로 도움이 될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

