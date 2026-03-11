신한은행은 11일 대한불교조계종과 서울 종로구 소재 한국불교역사문화기념관에서 '전략적 협업 및 파트너십 강화를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

정상혁 신한은행장(오른쪽)이 11일 서울 종로구 대한불교조계종 한국불교역사문화기념관에서 조계종 총무원장 진우스님과 '전략적 협력관계를 위한 업무협약'을 맺고 기념촬영을 하고 있다. 신한은행 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 조계종의 신도 관리 체계를 디지털화하고, 신도증 기능과 금융 서비스를 연계한 편의 서비스를 확대하기 위해 마련됐다. 양 기관은 이번 협약을 통해 ▲신도증 겸용 전용 카드 발급 및 이용 활성화 ▲신도 관리를 위한 디지털 통합 플랫폼 구축 ▲신행 생활과 연계한 신규 사업 발굴 및 공동 홍보 등 다양한 제휴 사업을 추진한다.

협약식에 참석한 정상혁 행장은 "조계종과의 업무협약 체결을 통해 신도들에게 차별화된 금융 혜택을 지속적으로 제공할 수 있도록 최선을 다할 것"이라며 "앞으로도 기존 금융의 경계를 넘어 고객에게 새로운 가치를 제공하고, 금융 편의성을 높이는 데 역량을 집중하겠다"고 말했다.

