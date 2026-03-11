용인 수지~성남 수정 잇는 총 9.6㎞
지하고속도로 신설 사업 민자적격성 통과 주력
이상일 시장 "제2용서고속도로가 신설땐 교통흐름 좋아질 것"

경기 용인특례시(시장 이상일)는 '제2용인~서울고속도로 민간투자사업'이 조속히 추진될 수 있도록 사업 주관 부처인 국토교통부와 긴밀히 협력해 나갈 것이라고 11일 밝혔다.

용인특례시청 전경. 용인특례시 제공

이 사업은 2023년 12월 현대건설이 국토교통부에 민간투자사업 제안서를 제출하면서 추진됐다.


현재 '용인~서울고속도로'는 출퇴근 시간대에 만성적인 교통정체를 빚고 있다.

사업계획에 따르면 용인시 수지구 성복동(서수지 나들목)에서 성남시 수정구 금토동(금토 나들목)까지 길이 약 9.6㎞ 구간에 왕복 4차로 지하 고속도로를 신설한다.


국토교통부는 2025년 8월 한국개발연구원(KDI) 공공투자관리센터(PIMAC)에 민자적격성 조사를 의뢰했으며, 현재 KDI PIMAC이 사업 타당성을 검토하고 있다.

이상일 시장은 "제2 용인~서울고속도로가 신설되면 기존 용인~서울고속도로의 교통량을 분산할 것이므로 교통흐름이 한결 나아질 것으로 생각한다"며 "시는 국토교통부와 협의해 이 사업이 민자적격성 조사를 통과하고, 다음 단계인 전략환경영향평가 관문도 넘어 제2 용인~서울고속도로가 최대한 빨리 건설되도록 노력할 것"이라고 말했다.


용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
