러닝부터 웰니스 플랫폼 구축

30일 '고구마런 더 매치' 출발

오프라인 러닝 대회에도 참여

한화금융 계열사( 한화생명 한화생명 close 증권정보 088350 KOSPI 현재가 5,100 전일대비 410 등락률 +8.74% 거래량 22,102,323 전일가 4,690 2026.03.11 15:30 기준 관련기사 한화생명, 금감원 '1사1교' 경제교실 강사 발대식 한화생명, 무릎관절 재생보장 '카티라이프 특약' 가입자 3.6만건 돌파 [특징주]증권주 다음은 보험주…일제히 강세 전 종목 시세 보기 , 손해보험, 투자증권, 생명금융서비스, 자산운용) 공동 브랜드 PLUS의 러닝 브랜드 'PLUS RUN'은 11일 러닝 앰버서더 그룹 'TEAM PLUS'를 출범했다고 밝혔다.

한화금융 계열사 공동브랜드 PLUS의 러닝 브랜드 'PLUS RUN 멤버들이 단체 사진을 촬영하고 있다. 왼쪽부터 장호준, 황지향, 김동현, 김민지, 홍범석, 하제영, 원형석. 한화금융 AD 원본보기 아이콘

한화금융은 러닝을 시작으로 고객 건강과 롱제비티를 지원하는 웰니스 플랫폼을 구축하며 고객 접점을 확대해 나갈 계획이다.

TEAM PLUS엔 전 UFC 파이터 김동현, 육상선수 김민지를 비롯해 홍범석, 하제영, 황지향, 장호준, 원형석(스톤)까지 총 7인이 함께한다.

엘리트 스포츠 선수부터 코치, 마라토너까지 각 분야에서 전문성과 성과를 갖춘 인물들로 구성됐다.

이들은 오는 30일 여의도를 한 바퀴 도는 인기 코스인 '고구마런 The Match'를 시작으로 웰니스 콘텐츠 제작과 63빌딩·고구마런 코스 중심 오프라인 러닝 대회 등에 참여한다.

이를 통해 PLUS가 추구하는 전문성과 도전정신, 지속가능한 삶의 가치를 고객에게 전달할 예정이다.

일반 러너는 TEAM PLUS 멤버들의 고구마런 기록과 자신의 기록을 비교하며 다양한 이벤트에 참여할 수 있다.

향후엔 PLUS RUN 인스타그램을 통해 비만, 고혈압 등 건강 관리에 고민이 있는 사람들을 모집해 건강 증진을 위한 8주간의 '고구마런 부트캠프'를 운영할 계획이다.

박찬혁 한화생명 PLUS 실장은 "TEAM PLUS와 함께 러닝을 시작으로 고객의 지속 가능한 웰니스 라이프를 지원할 것"이라며 "이를 통해 엘리트 스포츠와 생활 스포츠를 잇는 교두보 역할을 하겠다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



