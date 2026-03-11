새봄맞이 대청소·월동모기 방역…쾌적한 마을환경 조성

전남 순천시 조곡동이 신임 동장 취임 이후 첫 환경정비 활동으로 새봄맞이 대청소와 월동 모기 방역을 실시하며 지역 환경 정비에 나섰다.

순천시 조곡동 지역 주민들 환경 정비 및 방역소독 봉사. 순천시 제공 AD 원본보기 아이콘

조곡동은 지난 10일 통장단과 주민자치위원, 주민, 공무원, 환경관리원 등 50여 명이 참여한 가운데 관사마을과 순천역, 죽도봉 일원 등 마을 곳곳에서 대청소와 방역 활동을 진행했다고 밝혔다.

이번 활동은 신임 동장 취임 이후 주민들과 함께 추진한 첫 환경 정비 행사로, 마을 환경 개선과 주민 참여 분위기를 높이는 계기가 됐다는 평가다.

참여자들은 시민 이용이 많은 순천역 주변 보도와 시내버스 승하차장 일대의 담배꽁초와 생활 쓰레기를 집중적으로 수거하고, 청소 취약지역과 거점 수거 지역 4곳에 대한 무단투기 단속과 생활 쓰레기 야간 배출 계도 활동을 병행했다.

또한 철도운동장 배수구 등 모기 서식이 우려되는 취약지 5곳에 대해 청소와 함께 유충 방지 방역 소독을 실시해 쾌적한 생활환경 조성과 감염병 예방에도 힘을 보탰다.

조곡동은 이번 정비 활동을 통해 봄철 순천만국가정원과 동천 둑을 찾는 시민과 관광객들에게 깨끗한 도시 이미지를 제공할 것으로 기대하고 있다.

조곡동 '마중물 보장협의체' 조성종 위원장은 "신임 동장 취임을 계기로 주민들과 함께하는 마을 환경 정비 활동이 더욱 활발해지고 있다"며 "앞으로도 죽도봉 등산로와 순천역 등 다중이용시설 주변 환경을 지속해서 관리해 쾌적한 정원도시 순천 이미지 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

AD

한편 조곡동 주민자치회는 오는 23일 주민자치위원 30여 명이 참여하는 플로깅 활동을 진행해 동천 일대 환경 정비를 이어갈 예정이다.

호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>