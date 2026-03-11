리센스메디컬 "글로벌 냉각 의료기기 선도 기업으로 도약할 것"

정밀 냉각 기술 상업화 기업 리센스메디컬은 11일 여의도 페어몬트 앰배서더 서울 호텔에서 기자간담회를 열고 상장 이후 성장 전략과 포부를 밝혔다.

리센스메디컬은 이번 상장을 통해 140만주를 공모한다. 희망 공모가 범위는 9000원~1만1000원이며 총 공모 예정 금액은 126억원~154억원이다. 수요예측은 이달 9일부터 13일까지 진행되며 일반 청약은 19일~20일 양일간 실시된다. 상장 주관사는 KB증권과 한국투자증권이다.

2016년 설립된 리센스메디컬은 의료 현장에서 반복적으로 제기돼 온 통증·비효율 문제를 해결하기 위해 정밀 냉각 기술을 개발한 의료기기 기업이다. 회사의 핵심 기술은 극저온 냉매의 온도를 수초 내 정밀 제어해 목표 부위를 원하는 온도로 빠르게 냉각하는 기술로 냉각 조건을 정량화해 일관된 치료 효과를 구현하는 것이 특징이다. 이러한 기술 경쟁력을 바탕으로 회사는 기술특례상장을 위한 기술성 평가에서 A·A 등급을 획득했다.

특히 리센스메디컬의 OcuCool은 기술 혁신성을 인정받아 국내 의료기기 기업 최초로 미국 FDA De Novo 승인을 획득했다. De Novo는 기존에 허가된 선행 기술이 없는 새로운 유형의 의료기기에 적용되는 허가 제도다. 아울러 정밀 냉각 기술을 기반으로 한 냉각 의료기기 분야에서 국내외 특허 및 인증 150건 이상을 보유하며 기술 장벽을 쌓았다.

리센스메디컬의 모든 제품은 동일한 정밀 냉각 플랫폼을 기반으로 설계됐다. 핵심 기술은 공유하면서 적용 목적에 따라 기능을 확장하는 모듈 구조다. 이에 따라 ▲의료용 저온기·냉동 수술기 'TargetCool' ▲안구 냉각 마취 기기 'OcuCool' ▲분사식 주사기 'TargetCool+' ▲동물용 냉각 의료기기 'VetEase' 등으로 제품 포트폴리오를 넓혔다.

주요 제품인 TargetCool은 2026년 1월 기준 44개국과 거래하며 글로벌 공급망을 구축했다. VetEase도 미국, 일본, 태국, 중국 등 8개국에 대리점 네트워크를 확보한 데 이어, 2024년 출시 2개월 만에 연간 목표 매출을 달성했다. 회사는 FDA De Novo 승인을 확보한 OcuCool을 앞세워 2027년부터 미국 유리체강 내 주사(IVT) 시장 진출을 본격화한다는 설명이다.

매출 성장세도 가시화되고 있다. 리센스메디컬의 2024년 연결 기준 매출액은 63억 원으로 전년 대비 8.5% 증가했다. 2025년 3분기 누적 연결 매출액은 75억 원을 기록해 전년도 연간 실적을 이미 넘어섰다. 회사는 이러한 성장 흐름을 바탕으로 2026년에는 190억 원 이상의 매출액을 거둘 것으로 내다보고 있다.

리센스메디컬은 공모자금을 소모품 생산 자동화 설비 구축, 신규 공정 내재화에 투입할 계획이다. 아울러 냉각 플랫폼을 바탕으로 탈모, 당뇨성 피부 궤양 등으로 적응증을 확대하고 프리미엄 피부 시술기 TargetCool Pro, 올인원 OcuCool, 홈 뷰티 디바이스 등 후속 제품 개발에도 속도를 낼 방침이다.

글로벌 시장 공략도 강화한다. 전략 국가별 전문 영업인력을 확보하고 현지 시장 특성에 맞춘 영업 활성화 전략을 수립해 해외 진출을 가속화할 계획이다. 이를 통해 글로벌 유통 네트워크를 고도화하고 장기 독점 공급 계약을 확대한다는 전략이다.

김건호 리센스메디컬 공동대표는 "리센스메디컬은 의료 현장에서 반복적으로 제기돼 온 미충족 수요를 근본적으로 해결하겠다는 문제의식에서 출발한 기업"이라며 "정밀 냉각 플랫폼을 기반으로 치료 패러다임을 확장하고 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 냉각 의료기기 기업으로 도약하겠다"고 말했다.

