전년동월比 21.3%↑

는 지난달 별도 기준 총매출액이 1조5884억원으로 전년 동월 대비 21.3% 증가했다고 11일 공시했다. 매출액은 1조4730억원으로 22.1% 늘었다.

사업부별로 보면 할인점은 1조194억원으로 20.3% 늘었다. 트레이더스는 3802억원으로 39.9% 증가했다. 전문점은 784억원, 에브리데이는 1104억원으로 전년보다 각각 1.1%, 0.8% 감소했다.

올해 합산 총매출액은 3조2837억원으로 전년 동기 대비 3.4% 증가했다. 누계 기준 기존점 신장률은 할인점 3.4%, 트레이더스 4.5%, 에브리데이 2.5%다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



