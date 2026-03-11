서울시 "중·소상공인 1000억 규모 융자 지원…사재기 점검 강화"

'중동 사태 비상경제대책 TF회의' 개최

민생경제 동향·수출기업 피해 상황 점검

수출보험·보증료 지원 800만원으로 확대

서울시가 유가 등 원가 상승으로 수익성이 악화된 중·소상공인을 대상으로 1000억원 규모의 융자 지원을 실시한다.

서울시는 11일 시청 본관에서 행정1부시장이 주재하는 '중동 사태 비상경제대책 TF회의'를 열어 유가·물가 등 민생경제 동향과 수출기업 피해 상황을 점검한 후 이같이 밝혔다.

글로벌 경제 불확실성이 확대되는 가운데 서울시는 민생 물가 안정과 수출기업 피해 대응, 중소기업 금융 지원을 위한 대응체계를 강화하기로 했다.

먼저 수익성이 악화된 중소기업과 소상공인을 대상으로 1000억원 규모의 중소기업육성자금(취약사업자 지원 자금) 융자 지원을 실시한다.

지원 조건은 업체당 5000만원 이내로 소상공인 실부담금리는 1.9~2.4%다. 시는 자금 조기 소진 시 지원 규모를 확대 조치한다는 계획이다.

중동 사태로 피해가 예상되는 기업을 지원하기 위해 서울기업지원센터를 중심으로 기업 애로 신고센터도 운영하고 있다.

기업들은 서울기업지원센터를 통해 수출입 물류 지연, 수출대금 회수 지연, 환율 및 원자재 가격 상승 등 애로사항을 접수할 수 있다. 시는 접수된 사례에 대해 관련 부서 및 유관기관과 연계해 지원방안을 검토하고 대응책을 마련할 계획이다.

중동 사태로 피해를 입은 기업을 대상으로 수출바우처와 수출보증보험료 지원 확대 등 수출기업 지원 방안을 추진할 계획이다. 이날 회의에서는 중동 사태로 피해가 예상되는 기업에 대한 수출바우처 지원을 확대하기로 했다.

서울경제진흥원(SBA)은 올해 6억원 규모의 수출지원 바우처 사업을 통해 물류비와 해외 마케팅 등을 지원하고 있다.

서울시는 총 16억원 규모의 수출보험·보증료 지원사업을 통해 수출 중소기업의 거래 위험과 환율 변동 리스크 대응을 지원하고 있다.

특히 중동 사태로 어려움을 겪는 기업의 부담을 완화하기 위해 수출보험·보증료 지원 한도를 기존 기업당 300만원에서 800만원으로 확대하기로 했다.

아울러 시는 서울시 전체 주유소 424곳을 대상으로 긴급 합동점검을 실시하고 있다. 석유가격 표시제 이행 여부와 가격 인상 동향 등을 확인하고 유가 상승에 편승한 과도한 가격 인상 여부와 유통 질서 교란 행위 등을 집중 점검한다.

민생 물가 안정을 위해 상시 모니터링과 사재기 점검도 강화한다. 전통시장 97개소와 대형마트 25개소를 대상으로 총 87개 주요 품목 가격 동향에 대한 상시 모니터링을 강화한다. 라면, 생수 등 생필품 10종에 대한 사재기 등 이상징후에 대한 점검도 강화한다.

또한 점검 대상을 전통시장, 대형마트 등 오프라인 외 온라인(농산물유통정보, AT KAMIS)까지 확대해 생활물가 안정에 만전을 기할 계획이다.

서울시 측은 "사재기 및 매점매석 징후가 포착될 경우 재정경제부에 매점매석 지정고시(필요 시 최고가격제 도입)를 요청할 계획"이라고 밝혔다.

이어 "물가 급등 시에는 민관합동 현장점검, 대형마트 협업 할인행사, 농산물 수급 안정 대책 추진 등 서울시가 활용할 수 있는 모든 수단을 총동원해 대응할 방침"이라고 했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



